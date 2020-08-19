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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:30 ص

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نتفليكس تعيد عمرو دياب للدراما بعد غياب طويل

وقدم عمرو دياب (58 عاما) خلال مشواره عددا قليلا من الأفلام السينمائية منها (السجينتان) و(العفاريت) و(آيس كريم في جليم).

نتفليكس تعيد عمرو دياب للدراما بعد غياب طويل

(رويترز) - قالت شركة نتفليكس التي تقدم خدمة البث الترفيهي عبر الإنترنت يوم الثلاثاء إنها اتفقت مع المغني المصري عمرو دياب على عودته لمجال الدراما عبر عمل جديد على منصتها الإلكترونية.

وقالت نتفليكس في بيان إنها ستتعاون مع دياب ”لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته“ يعود به إلى الأعمال الدرامية ”بعد غياب 27 عاما منذ فيلم (ضحك ولعب وجد وحب) أمام الراحل عمر الشريف“.

ولم تكشف الشركة عن طبيعة العمل أو تفاصيله كما لم تحدد الموعد المقرر لتصويره أو عرضه.

ونقل بيان لنتفليكس عن دياب (58 عاما) قوله ”أنا سعيد جدا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة“.

وأضاف ”الآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع نتفليكس أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم كله“.

ويترقب مشتركو نتفليكس طرح أول عمل درامي مصري على المنصة في خريف هذا العام وهو مسلسل (ما وراء الطبيعة) بطولة أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة والمأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

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