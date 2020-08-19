المعماري المصري عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم يفوز بجائزة عمارة دولية

فاز المعماري المصري الدكتور عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم بجائزة تميّز للإنجاز المعماري مدى الحياة كجزء من برنامج جائزة تميز المعمارية.

وتهدف هذه الجائزة التي تعد الاولى من نوعها في الشرق الأوسط الى تكريم رواد العمارة الذين اثروا بتصاميمهم وافكاهم الرائدة منجز العمارة العربية والشرق اوسطية. و تُميز الجائزة ايضاً أولئك الذين كانت، و لا زالت، التزاماتهم تجاه العمارة هي التزامات فريدة، وتكون المساهمة الفعالة في تحقيق منجز العمارة هي المعيار الوحيد لاختيار هذه الشخصية. تُقدم تميُّز هذه الجائزة لسنة ٢٠٢٠ للمعماري المصري البارز الدكتور عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم

الدكتور عبد الحليم، المولود في شهر ايلول لسنة ١٩٤١، هو بروفسور في التصميم المعماري و نظريات العمارة في جامعة القاهرة في مصر، و هو كذلك مؤسس جماعة تصميم المجتمعات (سي دي سي- عبد الحليم)، و هي شركة استشارية خاصة، تعمل في مجال التطوير و التخطيط العمراني، أُسست في سنة ١٩٧٨. حصل الدكتور عبد الحليم على شهادة الدكتوراه في العمارة من جامعة كاليفورنيا في بيركيلي سنة ١٩٧٨، و شهادة الماجستير في العمارة من جامعة أوريغون سنة ١٩٦٨، و شهادة دبلوم دراسات عليا في تكنولوجيا الإسكان و البناء من جامعة القاهرة سنة ١٩٦٧، و شهادة البكالوريوس في العمارة من جامعة القاهرة كذلك، سنة ١٩٦٣

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عمل الدكتور عبد الحليم على مدى الاعوام الأربعين المنصرمة على مجموعة كبيرة من المشاريع المهة، و تعاون مع بعضٍ من اكثر المعمارين شهرة عالمياً. ساهمت اعماله في توسيع قطاعات التنمية و الإدارة السكنية و المؤسساتية والمجتمعية و الحضرية. و يمكن رؤية اعماله حول العالم، و خاصة في دول الشرق الأوسط و شمال افريقيا و دول أخرى مثل المملكة المتحدة و الولايات المتحدة الامريكية، و اسبانيا، و نيجيريا، و ماليزيا، و اريتيريا، و الفلبين، و اوزباكستان-

اعمال الدكتور عبد الحليم المشاريع التالية: السفارات و القناصل لجهورية مصر العربية في الكويت (٢٠١٦) و الأردن (٢٠٠٥) و اوزباكستان (٢٠٠٥) و المملكة العربية السعودية (١٩٩٨)؛ قصر الحمد في البحرين (١٩٩٣)؛ كنيسة بروكنجز (A.M.E) في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية (١٩٧٩)؛ حلوان الجديدة في مصر (١٩٨٠)؛ المركز الثقافي-الفني لمجتمع الريبيرتوري الأسود في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الامريكية (١٩٨٢)؛ مدينة درعية في المملكة العربية السعودية (١٩٩٨)؛ تطوير الحرم الجامعي الجديد للجامعة الامريكية في القاهرة، مصر (١٩٩٩)؛ الحرم الجامعي الخاص بالطالبات في جامعة الملك سعود في الرياض، المملكة العربية السعودية (٢٠٠٢)؛ جامعة ظفار في سلطنة عمان (٢٠٠٥)؛ إعادة تطوير الساحل الاسباني في الاندلس (١٩٧٥)؛ حديقة الطفل الثقافية في القاهرة، مصر (١٩٨٣)، و الذي حصل من خلاله على جائزة اغا خان في العمارة. كل ذلك، اضافة لمشاريع أخرى كثيرة

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خلال مسيرته المهنية التي امتدت لعقود، طور الدكتور عبد الحليم معرفة جيدة في العمل مع التصاميم و المواد و الأنظمة التقليدية. عُرفت شركة "سي دي سي - عبد الحليم"، تحت اشراف الدكتور، بتبنيها لمثل هذه المناهج و بوعيها و معرفتها بالخلفية التاريخية و الثقافية لكل مشروع. يقول الدكتور عبد الحليم: "تُضمِن الشعائر تكوين الفكرة الأسطورية الأساسية في شكلها، ثم تعيد تقديم محتوى الأسطورة بطريقتها الخاصة". من خلال فلسفة الدكتور عبد الحليم المتفردة، أصبحت شركة "سي دي سي عبد الحليم" ليس مجرد شركة، انما مدرسة فكرية عمرانية



في محاولة لدمج المجتمعات المحلية مع الفن المعماري، كان الدكتور عبد الحليم حريصاً في مشاريع متعددة على ربط المجتمعات المحلية بعملية البناء واستخدام مواد بناء محلية، و بهذا رفع حس المجتمع بمفهوم المكان. يمكننا ان نلتمس ذلك في مشاريعه مثل مشروع حديقة الطفل الثقافية في القاهرة (١٩٨٣). صُمم و بُني المشروع بمشاركة مجتمعية مذهلة و باستخدام مواد و يد عاملة و تقنيات محلية. و هو مستوحى من النظم العمرانية و الهندسية لمسجد ابن طولون. يقول الدكتور عبد الحليم ابراهيم "البِناء الجيد لا ينتٌج بدونَ بناَّء جيد. و البناَّء الجيد لا ينتج بدون الجماعة التي تحمل القانون؛ وهو النضال الطبيعي لتحقيق الجمال والحياة". ء