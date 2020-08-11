متحديا متاعب كورونا، هذا الممثل نال أعلى الممثلين أجرا في العالم لسنة 2020

لم تتأثر كثيرا ايرادات أعلى 10 ممثلين أجرا لعام 2020 ليجمع هؤلاء مايقارب 545 مليون دولار، وتصدر القائمة المصارع السابق "ذا روك" ، بجوالي 87.5 مليون دولار، بفضل شعبيته لدى جيل الشباب ممن كانوا مراهقين تابعوه أيام المصارعة التي كان يخوض فيها حياته على الحلبات والتمثيل في المرحلة الحالي مما جعل شركات الإنتاج مستعدة لدفع مبالغ كبيرة للتعاقد معه، إلى جانب لعقد رياضي مع شركة "أندر أرمور".

ويظهر تصنيف "فوربس" قائمة الممثلين الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، صعود الممثل دواين جونسون الملقب بـ"ذا روك"، لأعلى القائمة بفضل صفقة خيالية من منصة نيتفلكس، وعقد رعاية ضخم من شركة رياضية.

وتضمنت القائمة 7 ممثلين من الولايات المتحدة، وممثل كندي، واثنين من الهند والصين، في القائمة السنوية التي تكشف الأرقام "الخيالية" لدخل نجوم السينما من حول العالم بحسب سكاي نيوز.

وفيما يلي الترتيب من الأدنى أجرا إلى الأعلى.

10 – جاكي تشان (40 مليون دولار سنويا)

بالرغم من كبر سنه، لا يزال النجم الصيني-الأميركي، جاكي تشان، يدخل عشرات الملايين في حسابه سنويا، فبالإضافة لدخله من الأفلام، فتشان يدخل الملايين من عقود الرعاية والإعلانات.

9 – آدم ساندلر (41 مليون دولار سنويا)

تبنت منصة "نيتفلكس" الممثل الأميركي الكوميدي آدم ساندلر هذا العام، ووقعت معه عقدا طويل الأمد لإنتاج أفلامه عبر منصتها، وهو ما أدخل له 41 مليون دولار في 2020.

8 – ويل سميث (44.5 مليون دولار سنويا)

نجح ويل سميث بتحويل حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى طريقة دخل ضخمة، فاستغل منصتي سنابشات وإنستغرام ويوتويب، لإنتاج الفيديوهات والبرامج الحصرية لهم.

7 – لين مانويل ميراندا (45.5 مليون دولار سنويا)

يعتبر الفنان المسرحي ذو الأصول اللاتينية، لين مانويل ميراندا، دخيلا غريبا على القائمة، لكن مسرحيته الخاصة الشهيرة على مسرح برودواي في نيويورك، تم بيعها لشركة ديزني لإنتاجها كفيلم ضخم.

6 – أكشاي كومار (48.5 مليون دولار سنويا)

كومار أصبح نجم بوليوود الوحيد في القائمة الغنية، بفضل مسلسل ضخم جديد يعمل عليه مع منصة "أمازون"، ولكن دخله يأتي بشكل كبير من عقود الرعاية ومنتجاته الخاصة.

5 – فين ديزل (54 مليون دولار سنويا)

النجم الأميركي الشهير بعضلاته المفتولة، حقق أكثر من 50 مليون دولار هذا العام، بفضل عمله كمنتج لنسخة كارتونية من فيلم "فاست أند فيوريوس" الشهير.

4 – بين أفليك (55 مليون دولار سنويا)

عودة أفليك للسينما عن طريق فلمين أعادته لقائمة المليونيرات.

3 – مارك والبيرغ (58 مليون دولار سنويا)

نجح والبيرغ بالعودة بقوة للساحة غبر فيلم أنتجته منصة نيتفليكس، ولاقى رواجا كبيرا، كما أدخل الملايين بإنتاجه لعدد من المسلسلات الوثائقية.

2 – راين رينولدز (71.5 مليون دولار سنويا)

حصد الممثل الكندي رينولدز عشرات الملايين بفضل أفلامه على منصة نيتفلكس.