زفاف النجم محمد عساف في دبي

أعلن حسين جمال المغني والمنتج وصديق المطرب الفلسطيني محمد عساف عن زفاف الأخير في حفل سري في دبي ونشر جمال على حسابه على تويتر لقطات من ثوان خاطفة يظهر فيها النجم محمد عساف وهو يراقص عروسه في حفل صغير.

ويبدو أن عساف اختار عروسه وهي فتاة من خارج الوسط الفني، اسمها ريم عودة.

ونقل موقع العين الاخبارية أن محمد عساف استغل وجودهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.

ونشرت صفحة لمعجبي العساف مقطع فيديو قصيرا لحفل الزفاف على مواقع التواصل، والذي أقيم في أحد فنادق مدينة دبي في دولة الإمارات.

وأعلن عن زواج عساف، مواطنه قاسم النجار، وذلك من خلال صورة جمعتهما عبر صفحته على "فيسبوك“، حيث هنأه على الزواج السعيد معرباً عن فرحته بوجود مناسبة سعيدة في عام 2020 وسط زخم الأحداث السيئة.

وقال قاسم النجار في تعليقه: ”وأخيراً خبر حلو بالـ2020. أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه. بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

ومع إعلان الزواج، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من حفل الزفاف، الذي قيل بحسب نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه أقيم في دبي.