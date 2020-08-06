تضامن واسع مع الفنان حسين الجسمي بعد التنمر عليه بسبب انفجار بيروت

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تسبب التقارب الزمني أغنية في حب لبنان للمطرب الإماراتي، حسين الجسمي، وكارثة انفجار بيروت، إلى تهكم بعض المتابعين ممن ربطوا بين الأغنية والكارثة لنتوالى ردود الفعل المتضامنة مع الجسمي بعد موجة التنمر التي تعرض لها. ونشرت الفنانة أحلام تدوينة تضامن مع الفنان المميز حسين الجسمي الذي صدم لمحاولة الإساءة من بعض المتابعين
وتصدر وسم #حسين_الجسمي بعدها ليقوم عدد كبير من الفنانين العرب من مصر ولبنان والخليج بالتعبير عن احترامهم لفن الجسمي الراقي بعيدا عن مهاترات بعضهم على الشبكات الاجتماعية.
ودعم الفنانون الجسمي رافضين لذرائع الاساءة والهجوم ضده ، ومن بين الفنانين سارعوا للدفاع والدعم للجسمي كان الشاعر أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي والفنانة أحلام.
فخر بلادي الامارات اخويه #حسين_الجسمي pic.twitter.com/sAI4f9QCtm— A H L A M (@AhlamAlShamsi) August 6, 2020