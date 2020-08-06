تضامن واسع مع الفنان حسين الجسمي بعد التنمر عليه بسبب انفجار بيروت

وتصدر وسم #حسين_الجسمي بعدها ليقوم عدد كبير من الفنانين العرب من مصر ولبنان والخليج بالتعبير عن احترامهم لفن الجسمي الراقي بعيدا عن مهاترات بعضهم على الشبكات الاجتماعية.

ودعم الفنانون الجسمي رافضين لذرائع الاساءة والهجوم ضده ، ومن بين الفنانين سارعوا للدفاع والدعم للجسمي كان الشاعر أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي والفنانة أحلام.