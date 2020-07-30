الممثل اليهودي سيث رغن يثير جدلا بانتقاده اسرائيل: كذبوا علينا

في مقابلة مطوّلة ضمن بودكاست WTF لمارك مارون، أطلق. في سياق مناقشته لإرثه اليهودي، عبّر الفنان الكندي الأمريكي البالغ 38 عاماً عن موقفه من الكيان الإسرائيلي و«معاداة السامية» لافتا إلى أن الرواية الاسرائيلية تخفي كليا حقيقة تأسيس الكيان على أرض كان يعيش فيها الفلسطينيون.

وتلفت صحيفة الغارديان إلى أن أكثر من 700 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم من بيوتهم بسبب القتال في حرب سنة 1948 التي جرى شنها لتأسيس اسرائيل واليوم أصبح هؤلاء ونسلهم قرابة 5.6 لاجئ.

صحيفة هارأرتز زعمت أن الجدل الذي أحدثته تصريحات ورغن تجاهلت سياق الفكاهة التي قيلت فيه مع الإشارة إلى أن الحوار كان في سياق الترويج لفيلم روغن القادم

وكان والد ووالدة روغن قد تعرفا على بعض في كيبوتز اسرائيلي، وروغن الذي أمضى جزءاً كبيراً من طفولته في مدارس ومخيّمات يهودية في فانكوفر، أكد أنّه «لُقّن الكثير من الأكاذيب حول إسرائيل»، مشيراً إلى كيفية تضليل الشباب اليهود للاعتقاد بأنّ «دولة إسرائيل» أنشئت من دون تشريد الآلاف من الفلسطينيين. وأضاف: «إذا كان ذلك لأسباب دينية، فأنا لا أتفق معه... أما إذا كان من أجل الحفاظ على الشعب اليهودي حقاً، فلا معنى له، لأنه لا يمكنك الاحتفاظ بشيء تحاول إبقاءه في مكان واحد، وخصوصاً عندما يثبت أن هذا المكان مضطرب جداً».

ثم أكمل: «كشخص يهودي تعرّضت للكثير من الأكاذيب حول إسرائيل طوال حياتي... لقد جعلوا الأمر (إقامة الكيان) يبدو وكأنه مثل الجلوس هناك (فلسطين المحتلة)، متناسين الحقيقة» بحسب صحيفة الأخبار.

يُعدّ موقف سيث مفاجئاً بالنسبة إلى كثيرين، وخصوصاً أنّه في عام 2014 وقّع بياناً يساند المجازر الإسرائيلية المرتكبة في غزة.

علماً بأنّ الحديث مع مارون انطلق من فيلم روغن An American Pickle المرتقب في 6 آب (أغسطس) المقبل، الذي يتناول حياة شخصيات يهودية في الولايات المتحدة، عبر قصة مهاجر يعمل في مصنع مخلّلات، يتم حفظه عن طريق الخطأ لمدّة مئة عام، قبل أن يصحو في يومنا هذا في بروكلين. ويكتشف الرجل أنّ لديه قريباً هو ابن حفيده (يؤديه روغن أيضاً)، مبرمج الكمبيوتر الذي يصعب عليه التواصل معه وفقا للصحيفة.