نانسي عجرم تنطلق على تيك توك بزعم اصرار ابنتها وتويتر يمنح أليسا صورة ألبومها في كل وسم بعبارة صاحبة رأي

أعلنت نانسي عجرم عن دخولها تطبيق «تيك توك». فقد نشرت المغنية اللبنانية مقطع فيديو قصيراً على صفحتها على انستغرام، معلنة عن إنضمامها الى التطبيق الذي يلقى شهرة واسعة حالياً. ولفتت صاحبة أغنية «آه ونص» إلى أن إبنتيها إيلا وميلا أصرّتا على هذه الخطوة. ويبدو أن نانسي كانت معترضة على فكرة التطبيق بداية، لكن بعد إصرار إبنتيها تنازلت وأعلنت إلتحاقها به. في المقابل، يتوقع بعضهم أن تنشط نانسي على «تيك توك» وتروّج لأعمالها هناك، كاشفة عن بعض المفاجآت على التطبيق بحسب صحيفة الاخبار.

وتقول الصحيفة إنه في ظل توقف الحفلات الفنية إثر إنتشار فيروس كورونا، راح بعض الفنانين يفتشون عن فسحة لهم على صفحات السوشال ميديا لإبقائهم على الساحة. لم يجد هؤلاء سوى صفحات السوشال ميديا العالمية لإثبات حضورهم. وفي هذا السياق، في المقابل، كشفت اليسا أن شركة تويتر قرّرت تحويل غلاف ألبومها المنتظر إلى إيموجي يظهر عند استخدام المغرّدين لهاشتاغ «صاحبة رأي» وهي الاغنية التي طرحتها المغنية اللبنانية أخيراً.

اي كلما نشر أي شخص وسم صاحبة رأي سيتم عرض صورة اليسا بجانب الوسم.

لم تقدّم اليسا الكثير حول تفاصيل هذا التعاون، ويبدو أنه من جملة التعاونات بين الطرفين وشركة «روتانا» التي تنتج العمل المتوقع إصداره خلال أيام. واللافت أن اليسا أول فنانة عربية تحصل على هذه الميزة، وفسره البعض بسبب نشاطها الزائد على تويتر، حيث تغرّد حول آرائها السياسية والفنية.