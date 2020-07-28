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الثلاثاء 28 Jul 2020 09:45 ص

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تمويل لشركات الترفيه باتفاقية بين "الترفيه" السعودية مع مصرف الراجحي

وقعت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

تمويل لشركات الترفيه باتفاقية بين "الترفيه" السعودية مع مصرف الراجحي

بتوجيه من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقعت الهيئة اليوم مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي، وذلك ضمن حزمة الخدمات التمويلية التي أطلقتها الهيئة لمساعدة الشركات العاملة في القطاع الترفيهي على النمو والاستدامة والتوسع، خصوصاً بعد تضرر بعضها جراء جائحة كورونا، التي أثرت اقتصادياً في جميع دول العالم.


وتهدف مذكرة التفاهم مع البنك، إلى تقديم خدمات تمويلية للشركات عبر عدد من المنتجات، وهي: تمويل الرواتب، وتمويل نقاط البيع، إذ صمم المنتج خصيصاً ليتناسب مع احتياجات المنشآت، ويعطي تدفق رأس المال الخاص بالمنتج فرصة لنمو المشاريع وانتهاز فرص العمل المفاجئة. وتمويل أسطول السيارات، إذ يتيح هذا المنتج للمنشأة تمويل أسطول سياراتها التي تحتاجها لأعمالها بسرعة وفعالية وبمعدلات ربح تنافسية وخدمات لما بعد التعاقد بحسب وكالة الانباء السعودية.


وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من توقيع الهيئة العامة للترفيه مذكرة تفاهم مع بنك الجزيرة، تهدف لتقديم حلول تمويلية تتعلق بمنح القروض للشركات العاملة في قطاع الترفيه، من أجل استمراريتها ونموها واستدامة مشاريعها.

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