تهاني من إليسا ورابعة الزيات لهيفا وهبة على مكاسبها في مصر

ردت المغنية اللبنانية هيفاء وهبة على تهنئة وصلتها من الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات وأخرى من المغنية اليسا لتشكرها على تضامنها معها وكانت اليسا قد قالت لهيفا إنها سعيدة باستعادتها بعض حقوقها وتمنت لها حل مشاكلها القانونية مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

Because you were always genuine and true to yourself. Thank you for your kind words and so so happy that you are getting back some of your rights. Hopefully all your problems will be solved https://t.co/UXJp4qsgSK— Elissa (@elissakh) July 24, 2020