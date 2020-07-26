تهاني من إليسا ورابعة الزيات لهيفا وهبة على مكاسبها في مصر

ردت المغنية اللبنانية هيفاء وهبة على تهنئة وصلتها من الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات وأخرى من المغنية اليسا لتشكرها على تضامنها معها وكانت اليسا قد قالت لهيفا إنها سعيدة باستعادتها بعض حقوقها وتمنت لها حل مشاكلها القانونية مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

Because you were always genuine and true to yourself. Thank you for your kind words and so so happy that you are getting back some of your rights. Hopefully all your problems will be solved https://t.co/UXJp4qsgSK— Elissa (@elissakh) July 24, 2020

يأتي ذلك حدوث تطورات في قضية هيفا وهبي ومحمد وزيري مديرها أعمالها السابق، وتقدّم المغنية بدعوى ضد وزيري بتهمة السرقة والاحتيال، وهي القضية التي أثارت بلبلة بعدما كشفت هيفا عن معاناتها من عملية النصب.

مبروك للنجمة #هيفاء_وهبي انتصارها على الإحتيال والنصب وخيانة الأمانة ،يا قمر ما بيلبقلك إلّا الفرح @HaifaWehbe— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) July 24, 2020

وكانت هيفا قد سافرت إلى القاهرة ونجحت إيقاف عرض فيلم «أشباح أوروبا» (سيناريو وحوار مجموعة كتّاب وإخراج محمد حماقي) الذي ينتجه وزيري أيضاً وكان متوقعاً عرضه خلال أيام قليلة. يذكر أن المغنية والممثلة اللبنانية رفعت دعوى ضدّ وزيري قبل أشهر قليلة، تتهمه فيها بسرقة 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) بعد التوكيل الذي حررته له، وأودع المبلغ في حسابه الخاص من دون علم وهبي بحسب صحيفة الاخبار.





وعادت هيفا إلى بيروت لإستكمال تصوير مسلسلها رغم استئناف تصوير مسلسل «أسود فاتح» (تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل) الذي تلعب هيفا وهبي بطولته إلى جانب مجموعة من الممثلين اللبنانيين والمصريين، ونقلت المواقع الفنية المصرية عن أن هيفا قد ربحت جولتها الأولى على وزيري، بعدما أثبتت أمام «نقيب الممثلين» أشرف زكي، تحايل وزيري في ما يخص أجرها عن فيلم «أشباح أوروبا»، ليتم لاحقاً تأكيد تجميد عرض الفيلم الذي تطل فيه الى جانب باقة من الممثلين المصريين على رأسهم أحمد الفيشاوي.