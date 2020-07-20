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الأثنين 20 Jul 2020 01:30 م

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خالد النبوي مرشح لدور «خالد بن الوليد»

رشح النجم المصري للعب بطولة المسلسل التاريخي بسيف الله المسلول

خالد النبوي مرشح لدور «خالد بن الوليد»

أشارت صحيفة الأخبار إلى ترشح النجم المصري خالد النبوي للمسلسل التاريخي خالد بن الوليد.

وتلفت الصحيفة إلى أنه منذ إعلان التحضيرات لمسلسل «خالد بن الوليد» أو «سيف الله» (للأديب والمفكر عباس العقاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز) وهو يروي سيرة الصحابي والقائد العسكري الذي إشتهر بحسن تخطيطه العسكري، واجه العمل التاريخي المصري سلسلة إعتذارات.

في البداية، وافق النجم عمرو يوسف على لعب بطولة المشروع الذي إنطلق تصويره بين الاردن ومصر. لكن قبل أشهر قليلة، أعلن يوسف إنسحابه منه، فذهب العمل لصالح النجم ياسر جلال. لكن في الساعات الأخيرة، انتشرت أخبار على صفحات المواقع الفنية المصرية مفادها إنسحاب جلال من العمل من دون معرفة الأسباب. في هذا السياق، لفتت مواقع فنية إلى أن شركة «سينرجي» المنتجة للمسلسل لصاحبها تامر مرسي، دخلت في مفاوضات مع جلال لإقناعه بالعدول عن فكرة الانسحاب. وأشارت المواقع إلى أنه تم ترشيح النجم خالد النبوي للدور في حال لم يتم الاتفاق مع جلال.

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