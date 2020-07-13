25 ألف دولار قيمة جوائز سوني بفئات جديدة

أعلن مؤخرا عن اضافة جوائز سوني العالمية للتصوير 2021 فئات جديدة ضمن كل من الفئة الاحترافية وفئة الشباب وفئة المسابقة المفتوحة، بالإضافة إلى طرح مسابقة فئة الطلاب بأسلوب جديد وشيق. وتأمل جوائز سوني العالمية للتصوير، من خلال إضافتها لهذه الفئات الجديدة، بأن تستقطب شريحة متنوعة من محترفي التصوير المعاصر.

أما الإضافة الجديدة إلى الفئة الاحترافية فهي المشاركة بصورة واحدة تحت مسمى "مجموعة صور" والتي يتعين على المصورين الراغبين في الترشح لهذه الفئة من الجوائز تقديم مجموعة من خمس إلى عشر صور لا ترتبط ببعضها البعض في الموضوع أو القصة، على أن تكون الصور ذات جودة عالية وتعكس مهارات المصور الفنية. كما تم توسيع فئة الهندسة المعمارية لتشمل التصميم، مما يتيح للمشاركين الخيار في التقاط صور للتصاميم الخارجية والمناظر الطبيعية بجانب التصاميم الداخلية بأسلوب يعكس فنون الهندسة المعمارية.



كما تم أيضاً إضافة فئتين ضمن فئة المسابقة المفتوحة وهما: أسلوب الحياة والموضوع. وسوف تشمل فئة أسلوب الحياة كل من التحرير، الأزياء وصور عائلية أو صور لأشخاص في موقف معين أو حتى فعاليات تم التقاطها بأسلوب مبتكر وفني. أما فئة الموضوع فيندرج تحتها صور لموضوعات يمكن أن تشمل التصوير الفوتوغرافي للأغراض التجارية والإعلانية شرط أن تظهر المقاربة الفنية للمصور الفوتوغرافي.

وأعلنت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي عن البدء بقبول طلبات الترشح للفوز بجائزة سوني العالمية للتصوير 2021 ابتداءّ من 1 يوليو 2020 وهي تضم الآن فئات جديدة وتوفر مزايا خاصة بالتطبيق.

تعتبر جوائز سوني العالمية للتصوير، التي تم انشاؤها من قبل المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، بمثابة الصوت الرسمي لقطاع التصوير. تكرم هذه الجوائز أفضل صور فوتوغرافية معاصرة من العام الماضي، وهي تعتبر فرصة للمصورين من مختلف انحاء العالم لمشاركة أعمالهم والتميز. تدعم سوني هذه الجائزة إيماناً منها بدورها الفعال في المساهمة بتطوير ثقافة التصوير الفوتوغرافي باستمرار من خلال توفير منصة عالمية لاحتضان المواهب الفذة في عالمنا اليوم.

يذكر بأن المشاركة في هذه الجائزة متاحة مجاناً، وتشرف لجنة تحكيم مختصة على تقييم الأعمال المرشحة واختيار الفائزين. يذكر بأنه سيتاح في هذا العام ولأول مرة فرصة مشاركة المتقدمين للجائزة عبر حساباتهم على فايسبوك وويبو أو غوغل وتحميل صور أعمالهم من خلال حسابهم على انستغرام.

تدعو هذه الجوائز المصورين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في إحدى الفئات الأربعة وهي: الفئة الاحترافية والتي يمكن الترشح لها من خلال تقديم مجموعة مؤلفة من خمس إلى عشر صور ضمن 10 فئات من المواضيع المتنوعة، وفئة المسابقة المفتوحة والتي يتم الترشح لها بصورة واحدة ضمن 10 فئات من المواضيع المتنوعة، وفئة الشباب والتي تقتصر المشاركة فيها على من تتراوح أعمارهم بين سن 12 و19، من خلال انجاز المهمة المطلوبة شهرياً، وأخيراً فئة الطلاب والمتاحة لطلاب التصوير من مختلف أنحاء العالم. في حين يختص برنامج الجوائز الوطنية بتكريم المواهب المحلية في التصوير.









تم تحديث الأفكار الشهرية لفئة الشباب لتشمل التالي:

المواد والتصميم (يوليو):

صور إبداعية من جميع أنحاء المنزل تعكس محتويات وتصاميم مميزة.



الثقافة (أغسطس):

تشمل صور ساهمت في تعزيز تقديرنا للعالم وشعوبه. سواء كانت تعكس ثقافة محلية أو تجربة سفر مميزة بعيداً عن الوطن.



العالم الطبيعي والحياة البرية (سبتمبر):

صور لأفضل حياة برية حياة طبيعية ومناظر طبيعية التقطت في عام 2020.

حياة الشارع (أكتوبر):

صور لحياة المدن من منظار جديد، تفاصيل فن الهندسة المعمارية أو صور تعكس واقع الحياة اليومية.



تصوير الأشخاص (نوفمبر):

صور لأشخاص سواء داخل استديو أو خارجه أو حتى صورة ذاتية.



صور حرة (نوفمبر):

صور مفتوحة! ويمكن المشاركة من خلال هذه الفئة بأي موضوع أو أسلوب تصويري.



أما بالنسبة للمهمة الأولى لفئة مسابقة الطلاب، سيطلب من المشاركين تقديم صور تحت فكرة "من أجل مستقبل أفضل" والتي تتناول قصص أشخاص يعملون من لينعم الجميع بمستقبل أفضل.



جوائز 2021 وآخر موعد للمشاركة

يمكن المشاركة في جوائز سوني العالمية للتصوير ابتداءّ من 1 يوليو 2020. يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة والفئات عبر الموقع www.worldphoto.org/swpa

آخر موعد للمشاركة في الفئات الجوائز الأربعة:

الفئة الاحترافية: 14 يناير 2021

موعد بدء المشاركة:7 يناير 2021



فئة الشباب: ستكون المشاركة مفتوحة من أول يوم في الشهر حتى آخر يوم (1 يوليو-31 ديسمبر 2021)

فئة الطلاب: 30 نوفمبر 2020 (أول مهمة)



يحصل الفائزين في كل من الفئة الاحترافية، فئة الشباب وفئة الطلاب على معدات تصوير رقمي من سوني، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمتها 25 ألف دولاراً أميركياً لأفضل مصور للعام وجائزة بقيمة 5 ألاف دولار أميركي للفائز بمسابقة أفضل مصور عن المسابقة المفتوحة. سيتم عرض أعمال المصورين الفائزين والمتأهلين للتصفيات النهائية في المعرض السوني لجوائز سوني العالمية للتصوير والذي يقام في لندن ثم على المستوى العالمي. كما سيتم نشر الصور الفائزة في الكتاب السنوي للجوائز.