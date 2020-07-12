نجاح "رامي" يجدد الموسم الثالث على منصة هولو

أعلنت«هولو» عن تعاقدها للتجديد لموسم ثالث من «رامي»،المسلسل من بطولة الأميركي ــ المصري رامي يوسف الذي يمثل جيل الألفية للأمريكيبن من أصل عربي ومسلم.



زأعلنت منصة البث الأميركية «هولو» عن موسم ثالث من مسلسل «رامي»، مؤلّف من عشر حلقات. وقالت في بيان، «رحلة «رامي» الروحية ستستمر نحو العثور على مجتمع مسلم جديد وتبنّي التزام أعمق بإيمانه» بحسب صحيفة الأخبار.

المسلسل من بطولة الممثل الأميركي ــ المصري رامي يوسف الذي يتولى كذلك مهمة تنفيذ الإنتاج. قائمة الأبطال تضم أيضاً ممثلين أجانب وعرب، من بينهم الأميركي ماهر شالا علي والمصري عمرو واكد.

انطلق العمل الدرامي في نيسان (أبريل) 2019 بعشر حلقات، وتم تجديده لموسم ثانٍ في أيار (مايو) من العام نفسه.

تدور فكرة العمل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخص قادم من مجتمع ديني يؤمن بالآخرة وبأنّ الحياة اختبار أخلاقي، مقابل جيل الألفية الذي يعتقد أنّ الحياة ليست لها عواقب، مصوّراً الجيل الأول من المسلمين الذين يعيشون منقسمين سياسياً في ولاية نيوجيرسي الأميركية، والتحديات التي يواجهونها.

تجدر الإشارة إلى أنّه في بداية العام الحالي، فاز رامي يوسف بجائزة «غولدن غلوب» عن فئة «أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني كوميدي/ غنائي» عن دوره في هذ المسلسل.