شاهد باقة مميّزة من الأفلام العربية الكلاسيكية والمعاصرة من نتفليكس



يمكن لعشاق الأفلام العربية الخالدة، مثل فيلم "المصير" ليوسف شاهين، و"الرسالة" لمصطفى العقاد، الاستمتاع بمشاهدتها من نتفليكس.



وتضم المجموعة الجديدة روائع السينما إلى جانب أفلام نجوم معاصرين وصاعدين في قطاع الترفيه بالعالم العربي. وسيتمكن المشتركون في نتفليكس من مشاهدة الروائع السينمائية الخالدة التي تشكل جزءاً مهماً من التراث السينمائي في العالم العربي، من خلال عرض المزيد من الأفلام العربية على الساحة العالمية، إلى جانب توفير منصة للمواهب وصناع الأفلام العرب لكسب المزيد من المعجبين على مستوى العالم. وتأتي هذه الأفلام من دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت، ومصر، ولبنان، وتونس، والمغرب، وسوريا، والجزائر، والسودان.



وفي هذه المناسبة، قالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى نتفليكس: "نريد لعدد أكبر من الناس في جميع أنحاء العالم أن يشاهدوا أفلاماً رائعة وأن تتاح لهم الفرصة لرؤية أعمال تعكس حياتهم على الشاشة. كما نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وأن تصل إلى كل مكان وأن تنال إعجاب المشاهدين أينما كانوا ومهما كانت لغتهم الأصلية. نحن سعداء بمشاركة هذه الأفلام الكلاسيكية والمعاصرة مع أعضائنا في العالم العربي وحول العالم".

في حين أن بعض هذه الأفلام متوفرة حالياً، فستكون الأغلبية متاحة ابتداء من 18 يونيو على نتفليكس، وسيكون بعضها متوفراً لـ 183 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأفلام مرخصة من قبل شركة فرونت رو فيلمد إنترتينمنت وجميعها مترجم إلى الإنكليزية أو العربية أو الفرنسية حسب الدول التي ستعرض فيها.

وفي وقت سابق من شهر مايو الماضي، أتاحت نتفليكس لأعضائها مشاهدة مسرحياتهم الكوميدية المفضلة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. وتضم هذه المسرحيات: "العيال كبرت"، و"المتزوجون"، و"باي باي لندن"، و"ريا وسكينة"، و"مراهق في الخمسين"، و"شاهد ما شافش حاجة"، و"سكّ على بناتك"، و"مدرسة المشاغبين"، و"الواد سيد الشغال"، حيث تتوفر من خلال قسم مخصص على الشبكة بعنوان "نوستالجيا Arabic Nostalgia".