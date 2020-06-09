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الثلاثاء 9 Jun 2020 09:45 ص

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حسن شاكوش يخطب "بنت الجيران"

أعلن حسن شاكوش عن خطوبته على فتاة، وأقام خطوبته في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الاقارب والاصدقاء، مؤكداً الالتزام بالاجراءات الاحترازية منعاً لتفشي فيروس كورونا

حسن شاكوش يخطب "بنت الجيران"

أعلن حسن شاكوش عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني. وكشف المغني المصري الشعبي عن إحتفاله بخطوبته في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الاقارب والاصدقاء، مؤكداً الالتزام بالاجراءات الاحترازية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

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#بنت الجيران @omarmaro_official

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وكان شاكوش قد  حقق شهرة واسعة في العالم العربي بعدما طرح مع زميله المغني عمر كمال، أغنية «بنت الجيران» التي حققت على يوتيوب أكثر من 100 مليون مشاهدة وإستماع.

وفور إعلان شاكوش خطوبته، بدأت التعليقات الايجابية تنهال عليه، وأبرزها أنه وجد «بنت الجيران» التي لطالما تغزّل بها بحسب صحيفة الأخبار.

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