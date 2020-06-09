حسن شاكوش يخطب "بنت الجيران"

أعلن حسن شاكوش عن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني. وكشف المغني المصري الشعبي عن إحتفاله بخطوبته في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الاقارب والاصدقاء، مؤكداً الالتزام بالاجراءات الاحترازية منعاً لتفشي فيروس كورونا.

وكان شاكوش قد حقق شهرة واسعة في العالم العربي بعدما طرح مع زميله المغني عمر كمال، أغنية «بنت الجيران» التي حققت على يوتيوب أكثر من 100 مليون مشاهدة وإستماع.

وفور إعلان شاكوش خطوبته، بدأت التعليقات الايجابية تنهال عليه، وأبرزها أنه وجد «بنت الجيران» التي لطالما تغزّل بها بحسب صحيفة الأخبار.