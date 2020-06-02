ميا خليفة تنشر صورة مع الممثل والمخرج رامي يوسف

نشرت ميا خليفة صورة لها مع الممثل و المخرج العالمي رامي يوسف بمناسبة بدء عرض أولى حلقات الجزء الثاني لمسلسل «رامي» الذي تشارك في بطولته ميا.

واقلت ميا خليفة، تحت صورتها مع رامي يوسف، قائلة: «يدي ترتجفان من كتابة هذا أنا متوترة للغاية ومتحمسة لإطلاق رامي الموسم الثاني .. أريد أن أشكر رامي على هذه الفرصة الخيالية، وعلى كونه لطيفًا جدًا».لن أنسى هذا أبدًا، وسأكون دائمًا ممتنة له"بحسب ما نقله تلفزيون الجديد.



يأتي ذلك بعدما استنكر عدد كبير من النشطاء العرب على السوشيال ميديا، ظهور الفنان عمرو واكد، مع ميا خليفة، في مسلسل رامي الذي يتحدث عن المسلمين والعرب في أمريكا حيث اعتبره البعض بانه يصورهم بصورة سيئة, شهوانيين يبحثون عن المتعة الجنسية، وجني الأموال بأي طريق, و لكن الجمهور الأكبر أحب رامي في أولى بطولاته التلفزيونية مما أدى الى فوزه بجائزة "ال جولدن جلوب" عن فئة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني "موسيقي كوميدي"،

يذكر أن ميا أعلنت تركها العمل في الأفلام الإباحية وتحدثت وقتها مع بي بي سي عن كيفية وقوعها في براثن منتجي هذه الأفلام وكيف أجبرت على تصوير مشهد صادم بالحجاب.