تألق عمرو واكد مع نجاح كبير للموسم الثاني من مسلسل رامي على منصة هولو

يواصل مسلسل رامي في موسمه الثاني بتحقيق أصداء طيبة مع أداء الممثل عمرو واكد ومع إثارته تساؤلات لجيل الألفية حول الهوية والدين حيث يلعب ماهرشالا علي دور الصديق الروحي ويلعب البطولة رامي يوسف الحائزة على جائزة غولدن غلوب في شهر يناير الماضي.

ويتميز أداء الفنان رامي واكد في دور والد رامي حين اصطحب كلبة العائلة إلى للطبيبة البيطرية، ليتبين معاناة الكلبة من الاكتئاب، في مشهد لافت يرد والد رامي ساخرا على حال الكلبة مقارنة مع الناس في أمريكا.

يعرض الموسم الثاني من المسلسل الأمريكي “رامي” عبر منصة “hulu”، وعبر شبكة قنوات OSN المشفرة بالعالم العربي، وكان الإعلان الترويجي الخاص بالموسم الثاني للمسلسل الأمريكي قد أثار جدلاً واسعاً بعد الإعلان عن مشاركه ميا خليفة في المسلسل ويبدو أنها أنهت ذلك العمل و التمثيل الأفلام الإباحية.

يعد مسلسل رامي أول مسلسل تلفزيوني عن المهاجرين العرب وما يمرون به من تحديات في أسلوب الحياة الأمريكية بكل ما يحمله ذلك من تناقضات ومواقف صادمة ثقافيا وإنسانيا. التألق يأتي من تناول بارع لقضايا حيوية لجيل الألفية تمتزج ببراعة كوميدية مفاجأة في مواقف مخيفة.

مسلسل Ramy (كتابة وبطولة رامي يوسف الذي يتولّى كذلك الإشراف على الإخراج) ويدور حول شاب في عائلة عربية مسلمة تعيش في نيو جيرسي.

رامي يوسف شهرة واسعة عند قيامه بدور رامي حسن في المسلسل الكوميدي "رامي" وظهرت أولى حلقاته في 19 أبريل الماضي، وتدور أحداث المسلسل حول الجيل الأول من المهاجرين، حول عائلة مسلمة تعيش في نيوجيرسي بالولايات المتحدة.

يذكر أن رامي يوسف ولد في 26 مارس 1991 في نيويورك لأب وأم مصريين، وبدأ الجمهور الأميركي التعرف عليه عند ظهوره للمرة الأولى في برنامج "ذا لات شو" مع ستيفن كولبير في عام 2017.