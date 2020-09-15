توقيع اتفاقيتي سلام بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مع إسرائيل

وسبق أن شهد البيت الأبيض، الذي شيد في زمن الرئيس الأميركي التاريخي جورج واشنطن قبل 230 عاما، توقيع اتفاقيات للسلام، لكنها المرة الأولى التي يستضيف فيها توقيع معاهدتين في ذات الوقت.

التوقيع، الذي يؤذن بمرحلة جديدة تحمل بشائر السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيحظى بطبيعة الحال بمتابعة واسعة حول العالم، وسنورد بالسطور التالية تفاصيل مختصره لمراسم الحدث المرتقب.

الموقعون على المعاهدة

وفدان رفيعا المستوى من الإمارات وإسرائيل سيحضران مراسم التوقيع

الوفد الإماراتي يقوده وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، والوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات سيضم الوفد الإماراتي وزير الاقتصاد، ووزير الدولة للشؤون المالية، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، بالإضافة لوزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعددا من المسؤولين.

أما الوفد الإسرائيلي فيضم بين أفراده رئيس جهاز المخابرات يوسي كوهين، ومستشار الأمن القومي مئير بن شبات.

بينما ستشارك البحرين في التوقيع على اتفاق السلام ممثلة بوزير خارجيتها عبداللطيف الزياني، وذلك بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى معاهدة مماثلة مع الجانب الإسرائيلي.

مراسم التوقيع ستتم بحضور الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، برفقة عدد من المسؤولين الأميركيين.

توقيع الاتفاق سيكون إما في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، أو في حديقة الزهور، أو داخل أروقة البيت الأبيض، وهو ما يتوقف على طبيعة الأحوال الجوية.