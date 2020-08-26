لليوم الثالث على التوالي احتجاجات في ليبيا ضد الفساد

وتحت أشعة الشمس الحارقة سار المتظاهرون في شوارع العاصمة قبل أن يتوجّهوا إلى ميدان الشهداء في وسط طرابلس، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وكانت العاصمة الليبية شهدت يومي الأحد والإثنين خروج تظاهرات مماثلة احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود في بلد نفطي.

وتصدّر اجتثات الفساد مطالب المتظاهرين الذي يرون في هذه الآفة سبباً رئيسياً في تفاقم أوضاعهم المعيشية. ورفعت خلال التظاهرة الأعلام الليبية ولافتات كتب على إحداها "محاسبة الفاسدين".

أطلق مسلّحون مجهولون النار على المتظاهرين وأصابوا بعضهم بجروح. وكان السراج حاول في خطاب متلفز مساء الإثنين تهدئة خواطر المحتجين بتأكيده على "الحقّ المشروع" لجميع الليبيين في التعبير عن آرائهم، معترفاً بـ"نصيبنا من المسؤولية" عن تدهور الوضع ومذكّراً في الوقت نفسه بأنّ الأزمة "مستمرة منذ سنوات". ووعد السرّاج بإجراء تعديل وزاري عاجل يطال خصوصاً الوزارات الخدمية، متعهدا أن يتم "اختيار الوزراء الجدد على أساس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد"، مؤكدا بأنه قد يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومية لتجاوز مشكلة المحاصصة.(وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب)