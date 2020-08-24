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الأثنين 24 أغسطس 2020 09:45 ص

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وزير النفط: العراق ينتج 5 ملايين ب/ي ويمكن أن يصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025

توقع وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، استغناء بلاده عن استيراد البنزين في عام 2023، معتبرا أن العراق يمكن أن يرفع إنتاجه للنفط بحلول عام 2025 إلى 7 ملايين برميل يوميا.

وزير النفط: العراق ينتج 5 ملايين ب/ي ويمكن أن يصل إلى 7 ملايين بحلول عام 2025
صرح الوزير أنه في عام 2030 ستكون هناك طاقة بديلة تقلل الطلب على النفط.

وقال عبد الجبار يوم الأحد، إن "زيارة الوفد الحكومي إلى واشنطن من الناحية الاقتصادية كانت جيدة جدا"، لافتا إلى أن "النقاش مع بعض الشركات الأمريكية للاستثمار في مجال النفط والغاز كان قد استمر لسنتين".

وأضاف أن "القدرة الإنتاجية للعراق في الوقت الحالي تبلغ 5 ملايين برميل يوميا، ويمكن أن تصل إلى 7 ملايين برميل يوميا خلال العام 2025"، مؤكدا أنه "ليست هنالك مشكلة في القدرة الإنتاجية للنفط الخام".

وتابع أن "هنالك توجها للجوء إلى الطاقة البديلة بعد عام 2030، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للطاقة"، لافتا إلى أن "العالم سيلجأ إلى مصادر الطاقة البديلة مما سيقل الطلب على النفط والغاز خلال عام 2030".

وأوضح، أن "تعاقد العراق مع شركة شيفرون الأمريكية سيجعل العراق في مقدمة الدول بالطاقة"، مبينا: "محافظة ذي قار تنتج حاليا نحو 200 ألف برميل يوميا ونخطط لزيادته إلى نحو مليون برميل يوميا لا سيما بعد إبرام العقود الجديدة".

وفيما يتعلق باستثمار الغاز لفت وزير النفط إلى أن "80% من مشاريع الغاز في طريقها إلى الإنجاز ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة البصرة، لكونه من المشاريع العملاقة في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا: "خلال العام 2025 لن نشهد حرقا للغاز في الحقول النفطية ونستغني عن استيراد الغاز من الخارج".

أريبيان بزنس

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