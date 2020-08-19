مطار الشارقة يسهل عودة المسافرين

ويمكن للمسافرين السفر والعودة بحرية دون موافقات مسبقة لحاملي إقامة الدولة، حيث يترتب عليهم التأكد من صلاحية تأشيرة إقامتهم عبر الموقع «https://bit.ly/3g0w7um»، وإحضار النتيجة السلبية لاختبار pcr لا تقل مدته عن 96 ساعة من الوصول إلى الدولة.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات، اعتمدت المرحلة الثانية من برنامج عودة المقيمين من خلال اعتماد الموافقة المسبقة اعتبارا من 12 أغسطس الجاري، وذلك بالتزامن مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للمؤسسات التعليمية وعودة مختلف الأنشطة التجارية والمرافق الاجتماعية والخدمية.

وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر، أنه دعما لعملية تسهيل إجراءات العودة للمقيمين، قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتطوير الإجراءات الحالية عبر استبدال عملية التسجيل وانتظار الحصول على الموافقة، بإجراء منح الموافقة المسبقة تلقائيا دون الحاجة إلى تقديم طلب، والبدء في إجراءات رحلة العودة، ولضمان سهولة استكمال بقية الإجراءات بكل سهولة ويسر.

نصحت الهيئة المقيمين بضرورة تحديث بياناتهم الخاصة، والتي تشمل رقم بطاقة الهوية، رقم جواز السفر، والجنسية، وذلك بالدخول على الرابط uaeentry.ica.gov.ae، علما بأن إجراء تحديث البيانات اختياري للراغبين في التأكد من صحة البيانات ووثائق السفر الخاصة بهم، وارتباطها بتصريح الموافقة الذي تم منحه بشكل مسبق.