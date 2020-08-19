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الأربعاء 19 أغسطس 2020 08:15 م

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الإمارات تتصدر 8 مؤشرات بيئية ضمن تقارير التنافسية العالمية 2020

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لتقارير ومؤشرات التنافسية العالمية للعام 2020 المشهد الدولي في ثمانية مؤشرات عالمية تتعلق بمجالات العمل البيئي فيما استحوذت على المركز الأول على المستوى الإقليمي في 19 مؤشرا.

الإمارات تتصدر 8 مؤشرات بيئية ضمن تقارير التنافسية العالمية 2020
وعلى المستوى الإقليمي احتلت دولة الإمارات المركز الأول في 19 مؤشرا بيئيا 8 منها تمثل المؤشرات نفسها التي تصدرتها على المستوى العالمي.

و تشمل قائمة تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية التي صنفت الدولة في هذه المراكز المتقدمة عالميا وإقليميا، تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي "الصادر عن المعهد الدولي لتنمية الإدارية IMD"، ومؤشر الابتكار العالمي "الصادر عن معهد إنسياد"، وتقرير تنافسية السفر والسياحة، ومؤشر الازدهار، ومؤشر الأداء البيئي الذي يصدر عن جامعة "يال -Yale "University.

و قال الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي و البيئة " إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، وتعزيز تنافسية الدولة في جهود العمل من أجل البيئة تمثل الأولوية الاستراتيجية للوزارة لذا يتم العمل عبر منظومة متكاملة تشمل إقرار تشريعات وقوانين، وإطلاق مشاريع وبرامج ومبادرات من دورها تحقيق هذه الأهداف وفقا لأعلى المعايير العالمية".

وأضاف:" تعمل الوزارة تحقيقا لأهدافها الاستراتيجية من خلال التعاون والتنسيق الدائم مع كافة الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة كما تعمل على تعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات العالمية المختصة بالعمل البيئي" .. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز العالمي الاقليمي يأتي نتيجة للدعم و التوجيه الدائم من القيادة الرشيدة والتعاون والتنسيق الدؤوب بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشراكة القطاع الخاص على مستوى الدولة " بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

أريبيان بزنس

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