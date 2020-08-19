سلطان عمان يصدر مرسوما بإعادة تشكيل مجلس الوزراء

ومنذ تسلّمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، أدخل السلطان هيثم بن طارق تعديلات على نظام الحكم والدستور، لكنّه حافظ على موقع عمان كوسيط في النزاعات الاقليمية.

وعيّن السلطان بدر بن حمد البوسعيدي في منصب وزير الخارجية بحسب التلفزيون الرسمي، بعدما كان سلفه يتولى منصب الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية باعتبار أن السلطان كان يقوم بمهام الوزير.

والمنصب الجديد يشير إلى أن البوسعيدي قد يتمتع بصلاحيات إضافية.

وشغل البوسعيدي (60 عاما) عددا من المناصب في وزارة الخارجية قبل تولي الحقيبة الوزارية بينها الأمين العام للوزارة ووكيلها.

وكان يوسف بن علوي أحد أبرز وجوه الدبلوماسية العمانية لأكثر من 20 عاما، وساهم في ترسيخ سياسة بلده الخليجي القائمة على التوسط في النزاعات.

وأجرى السلطان كذلك تغييرات في عدة مناصب حكومية بينها الداخلية والمالية.