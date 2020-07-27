قصف اسرائيلي على جنوب لبنان

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ حزب الله أطلق صاروخاً موجّهاً على آلية إسرائيلية في هجوم في مزارع شبعا. وقالت الوكالة إنّ عملية حزب الله جاءت ردا على هجوم اسرائيلي في سوريا الأسبوع الماضي.

ونقل الإعلام العبري عن تعرض دبابة إسرائيلية لنيران بالإضافة إلى إطلاق نار على سيارة إسرائيلية في منطقة في منطقة جبل الشيخ شمال فلسطين المحتلة.

وقال بنيامين نتنياهو: هذا حدث أمني غير بسيط وحزب الله ولبنان يتحملان المسؤولية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم قوات اليونيفيل إنّ الأخيرة على اتصال مع الطرفين لتقييم الوضع ولجم التوتر وتواصل حثّ الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

وأحصى مراسل لرويترز في لبنان سقوط عشرات القذائف الإسرائيلية على منطقة مزارع شبعا قرب موقع إسرائيلي لتتصاعد النيران وأعمدة الدخان من المنطقة.

وقال مصدر لبناني إن هجوم حزب الله جاء ردا على مقتل أحد مقاتلي الجماعة في ضربة إسرائيلية على مشارف دمشق يوم الاثنين الماضي فيما يبدو.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات أذيعت قبيل نشر تقارير الواقعة ”لبنان وحزب الله سيتحملان المسؤولية عن أي هجوم من الأراضي اللبنانية“.