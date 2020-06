شاهد سقوط طائرة c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية واصابة 4 جنود

نقلت وسائل إعلام عراقية مساء أمس الاثنين نبأ تحطم طائرة (سي 130) للنقل والشحن العسكري تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد، و اصطدمت الطائرة بكتل خرسانية في القاعدة ما تسبب بتحطمها”. وأشارت المصادر إلى “تسجيل إصابات وجرحى بطاقم الطائرة إثر الحادثة”.

وذكرت تقارير أمريكية إن “طائرة من نوع “إس- 130” انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز من كتل اسمنتية وتعرضت لحادث أتلف هيكل الطائرة وأصيب في الحادث 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها”.



ونقلت تقارير عن البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.

USAF C130 Hercules crash in Iraq - per @OIRSpox 'A USAF C-130 landing at Camp Taji Airbase, Iraq overshot the runway and crashed into a wall resulting in structural damage and a small fire.'



Non-life threatening injuries sustained. Enemy activity not suspected. pic.twitter.com/gPAvAckOkG— CivMilAir (@CivMilAir) June 8, 2020