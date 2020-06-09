  • بحث
قائمة

حجم الخط

- Aa +

  1. الصفحة الرئيسية
  2. سياسة واقتصاد
  3. أخبار عربية
الثلاثاء 9 Jun 2020 10:15 ص

حجم الخط

- Aa +

شاهد سقوط طائرة c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية واصابة 4 جنود

الطائرة تحطمت في قاعدة شمال العراق وهي من طراز يستخدم لنقل القوات

شاهد سقوط طائرة c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية واصابة 4 جنود

نقلت  وسائل إعلام عراقية مساء أمس الاثنين نبأ تحطم طائرة (سي 130) للنقل والشحن العسكري تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي  بغداد، و اصطدمت الطائرة بكتل خرسانية في القاعدة ما تسبب بتحطمها”. وأشارت المصادر إلى “تسجيل إصابات وجرحى بطاقم الطائرة إثر الحادثة”.

وذكرت تقارير أمريكية إن “طائرة من نوع “إس- 130” انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز  من كتل اسمنتية وتعرضت لحادث أتلف هيكل الطائرة وأصيب في الحادث   4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها”.
 
ونقلت تقارير عن البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.

اقرأ التالي

وزارة الاتصالات السورية ترد على مالك شركة “سيرتيل”

مقتل وإصابة 10 من أفراد الجيش المصري في انفجار عبوة ناسفة بسيناء

شاهد لقطات من اضطرابات عنيفة تهز طرابلس في شمال لبنان ومقتل أحد المحتجين