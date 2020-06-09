شاهد سقوط طائرة c130 تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية واصابة 4 جنود

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الطائرة تحطمت في قاعدة شمال العراق وهي من طراز يستخدم لنقل القوات
نقلت وسائل إعلام عراقية مساء أمس الاثنين نبأ تحطم طائرة (سي 130) للنقل والشحن العسكري تابعة للقوات الأمريكية خلال هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي بغداد، و اصطدمت الطائرة بكتل خرسانية في القاعدة ما تسبب بتحطمها”. وأشارت المصادر إلى “تسجيل إصابات وجرحى بطاقم الطائرة إثر الحادثة”.
وذكرت تقارير أمريكية إن “طائرة من نوع “إس- 130” انحرفت على المدرج عن مسارها وارتطمت بحاجز من كتل اسمنتية وتعرضت لحادث أتلف هيكل الطائرة وأصيب في الحادث 4 جنود أمريكيين من أصل 16 على متنها”.
ونقلت تقارير عن البنتاغون إن الطائرة العسكرية الأمريكية خرجت عن مسارها في قاعدة التاجي العراقية.
USAF C130 Hercules crash in Iraq - per @OIRSpox 'A USAF C-130 landing at Camp Taji Airbase, Iraq overshot the runway and crashed into a wall resulting in structural damage and a small fire.'
Non-life threatening injuries sustained. Enemy activity not suspected. pic.twitter.com/gPAvAckOkG— CivMilAir (@CivMilAir) June 8, 2020