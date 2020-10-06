ما سر ولع السوريين بدولة أبخازيا بعد نبأ تبادل دبلوماسي مع بلادهم

(تحديث للخبر)

أكد مسؤول أبخازي أنه لا يوجد اعفاء للسوريين للدخول إلى أبخازيا وما أعلن عنه هو إجراء بروتوكولي لحاملي الجوازات الدبلوماسية، ولا يمكن الدخول إلى أبخازيا إلا عن طريق روسيا أي بالحصول على تأشيرة روسية للدخول مرتين.

لا يعني توقيع سوريا وأبخازيا اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة وافتتاح السفارة الأبخازية في دمشق، الكثير بالنسبة للسوريين فدخول أبخازيا متاح أصلا لكل الجنسيات من خلال حصولهم على التأشيرة الروسية.

يتركز الاهتمام مؤخرا على أبخازيا التي لايعرف عنها كثيرا لأنها دولة لم يعترف بها سوى عدد قليل من الدول، رغم الفرص الاستثمارية الهائلة فيها، ويأتي ذلك في اعقاب افتتاح سفارة لها في سوريا، ولايعني توقيع سوريا وأبخازيا اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة وافتتاح السفارة الأبخازية في دمشق، الكثير بالنسبة للسوريين فدخول أبخازيا متاح أصلا لكل الجنسيات من خلال حصولهم على التأشيرة الروسية.

وأفاد المسؤول الحكومي الأبخازي لأريبيان بزنس أنه لا جديد بالنسبة لدخول السوريين إلا أبخازيا ويمكن لكل الجنسيات أن تدخل إلى أبخازيا بعد الحصول على تأشيرة روسية.

وأوضح المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالحديث للأعلام إن أكثر المسافرين يأتون إلى مطار سوتشي الروسي وفي منطقة ألدر في سوتشي هناك المنفذ الحدودي مع أبخازيا.

لايعمل مطار العاصمة سوخومي في الوقت الراهن حتى يتاح السفر من سوريا إلى أبخازيا جوا، فهل سيفتتح هذا المطار قريبا ليكون الاتفاق بوابة أبخازيا للشرق الأوسط وأبعد منه؟ فهناك البعثات الدبلوماسية الأبخازية في الخارج - مثل تلك في كل من تونس وفنزويلا والأردن وتركيا والنمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإيطاليا.

لا تعترف منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بهذا المطار ولا يعرف إن كان تسيير الرحلات منه ممكنا في هذه الحالة بعد رفض أبخازيا العام الماضي اختيار روسيا لرمز له يحمل دلالة روسية وهو الرمز URAS، الذي يتضمن منطقة روسية وهي روستوف.

تبعد أبخازيا عن سوريا قرابة ألف كم إلى الشمال. ويمكن القدوم إليها جوا عبر مدينة سوتشي الروسية حيث تقع النقطة الحدودية معها في منطقة ألدر من مدينة سوتشي.

تعد القطاعات الأكثر جذبا للاستثمارات في أبخازيا هي كل من الضيافة والسياحة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والبناء والزراعة المتطورة.

تعد ابخازيا من الدول الأولى في العالم من حيث وفرة المياه إذ تكثر الينابيع والأنهار وتمثل الغابات 57% من الأراضي الجمهورية ( التي تقارب مساحتها-8660 كم مربع- يقل قليلا عن مساحة جزيرة قبرص) تغطي الغابات 497 ألف هكتار و يبلغ إجمالي احتياطي المياه 114.5 مليون متر مكعب تتجمع فيها مياه الأمطار وسيول ذوبان الثلوج على جبال القوقاز، فهي ذات موقع استراتيجي كان عبر التاريخ يجذب اهتمام الدول الكبرى نظرا لكونها معبرا بريا للدول السلافية إلى الشرق الأوسط بعيدا عن الجبال.

يوجد في أبخازيا قانون ” الإستثمارات الأجنبية في جمهورية أبخازيا ” و الذي يوفر الدعم الحكومي للمستثمرين الذين ينفذون مشاريع استثمارية في البلاد من خلال توفير مزايا مختلفة وهذه تعتبر فرصة للمستثمرين السوريين.

والجزء الأكبر من السياح القادمين بهدف الاصطياف أو العلاج يمضون فترة الإقامة في مدينة غاغرا حيث يوجد أكثر من 70% من المرافق الصحية و السياحية الأبخازية في مدينتي غاغرا و بيتسوندا .

ويلفت تحليل غربي عن أبخازيا نشر عقب افتتاح السفارة في دمشق لتبين تبعات القرار، إلى أن الخطوة قد يكون لها تبعات كبيرة على الاقتصاد في هذا البلد الذي وقع ضحية تجاذبات بين دول الناتو وروسيا. ولا تسعى أبخازيا إلى الانضمام إلى روسيا كما هو الحال في مناطق انفصالية أخرى مثل أوسيتيا الجنوبية أو ترانسنيسترا في أوكرانيا، بل تحرص على استقلالها وهويتها القومية الخاصة.

يذكر أن أبخازيا أرسلت طائرتين إلى سوريا مع بدء اندلاع الأزمة في سوريا ثم قدمت مساكن قرية بأكملها لاستضافة لاجئين سوريين لدى اندلاع الحرب على سوريا، فاللجوء كتب تاريخ شعب هذه البلاد التي تهجر شعبها وعرف أهلها مرارة اللجوء في أصقاع الأرض وفي عاصمتها تمثال شهير اسمه المهاجر.

هناك شخصيات شهيرة تعود أصولها لأبخازيا مثل قبيلة الأباظة، أي كل من يحمل كنية أباظة. تتمتع أبخازيا بطقس معتدل وطبيعة خلابة يمكن الاستمتاع بزيارتها صيفا حيث تتراوح درجات الحرارة بين 18 و30 درجة ويقطنها مسيحيون ومسلمون.

يقع جبل البروس، أعلى جبل في اوروبا، بالقرب من سلسلة جبال القوقاز التي تترامى أطرافها في أبخازيا، ففي الشمال يمكنك زيارة أعمق كهف في العالم وهو كهف كروبيرا على جبل بارتفاع 2158 متر فوق سطح البحر (7080 قدما) بين أعلى وأدنى نقاط تم الوصول إليها بل سيلزمك ركوب القطار بداخله للوصول إلى نقطة التجول فيه!



تحد شرقها جبال القفقاس و حتى الساحل، و يحدها جنوبا البحر الأسود، و عاصمتها سوخوم و تبلغ مساحتها 8600 كم2.

تشتهر أبخازيا بمزيج متناغم من المناظر المطلة على البحر والمنحدرات الجبلية و الشلالات والأنهار و البحيرات الصافية و المروج الألبية والغابات المعمرة و الأودية الخلابة والكهوف الغامضة جميعها تشكل هذا الجمال الساحر في الطبيعة الأبخازية.

مسيرة الحرب والانفصال و الاستقلال

تمكن شعب أبخازيا الواقعة على البحر الأسود من اقتناص استقلالهم عن جورجيا بعد حرب وقعت في التسعينيات وشارك فيها متطوعون من سوريا والأردن ودول أخرى.

وشهدت أبخازيا بعد الحرب حصارا خانقا أدى إلى مجاعة دفعت بالسكان إلى اللجوء إلى بدائل بائسة وأزمة انسانية بسبب نقص الطحين مع حصار من روسيا وجورجيا وقطع أوصال البلاد إلى أن سمحت روسيا لاحقا بفتح حدودها لإدخال المواد الغذائية (تشير أرقام رسمية أن روسيا أصبحت تقدم تمويلا من 60% لميزانية الدولة).

لكن اعتراف روسيا عام 2008 كان ردا على اعتراف الدول الأوروبية والولايات المتحدة بكوسوفو، التي لم تعترف باستقلالها روسيا ولا تعترف بها أيضا اسبانيا بسبب مخاوف انفصالية لدى كاتلونيا.

وعلى النقيض من الأفكار السائدة، لا يعاني الأبخازيون من العزلة فلديهم سفارة في موسكو والعديد من البعثات الدبلوماسية الأبخازية في الخارج - مثل كل من تونس وفنزويلا والأردن وسوريا وتركيا والنمسا وبلغاريا وألمانيا واليونان وإيطاليا والدول المعترف بها جزئيًا (مثل أوسيتيا الجنوبية) والمنظمات الغربية غير الحكومية العاملة في أبخازيا ( مثل الصليب الأحمر).

وهناك قرابة نصف مليون أبخازي في دول الشتات وهي تركيا وسوريا وعدد قليل في الأردن ومصر ودول أخرى.

تحتل إيطاليا مرتبة الوجهة الأكثر شعبية للدراسة تليها روسيا ، بينما تظل المملكة المتحدة جذابة ولكن مكلفة، كما يعيش ويعمل الكثير من الأبخاز في الدول الغربية.

بدأت العلاقة بين أبخازيا وسوريا - في أوائل القرن التاسع عشر عندما اضطر الأبخاز إلى الهروب من القوقاز ، ومنذ ذلك الحين تعيش العائلات من أصل أبخازي (يتحدثون العربية وهم من المسلمين) في سوريا منذ قرون. وأدى ارهاب داعش إلى الدفع بجزء من الشتات السوري الأبخازي إلى العودة إلى أبخازيا ، وهي منطقة مفتوحة لاستقبال المزيد ومستعدة لتزويدهم بالسكن. القادمون الجدد - 500 أسرة في المجموع - يختلفون قليلاً عن الأبخاز "الأصليين" ثقافيا واجتماعيا.

(صورة لتمثال اسمه المهاجر، حيث تستخدم العبارة العربية مهاجر نسبة للتهجير القسري الذي تعرض له الأبخاز مع محاولات الإبادة من قبل الجورجيين الذين يطبقون حصارا خانقا ضدها إلى اليوم بعد حرب أحرقوا فيها مراكز ومكتبات لإتلاف تاريخ هذا الشعب الذي عانى ويلات الغزاة والحروب على مدى التاريخ_)

يتوزع فيها أفراد شعب أبخازيا الذين تم تهجيرهم منها على يد ستالين في القرن الماضي وجرى إسكان جورجيين في أبخازيا بعد ذلك ليصبح الأبخاز أقلية في بلادهم.

ضمن مسافة بطول 50 كم فقط بين الشاطئ البحري و سلسلة جبال القوقاز العظمى ستصادف جميع المظاهر المناخية الموجودة من البحر الدافئ والغابات المطيرة والثلوج الدائمة والأنهار الجليدية.

سيلزمك تأشيرة بدخول متعدد للدخول من سوتشي الروسية إلى أبخازيا والعودة إلى روسيا، إذ تتعرض أبخازيا لحصار بحري وجوي من جورحيا.

ووقتها ستجد هذه البلاد الخضراء التي تتفجر فيها الينابيع في كل جانب من المياه والخضار، فهناك ما يقارب 120 نهرا و186 بحيرة جبلية و170 منبع للمياه المعدنية في أبخازيا، وحتى مياه البحر الأسود في تلك المنطقة تصبح قليلة الملوحة بسبب الأنهار التي تصب فيه.

وستجد كم هي متنوعة في تضاريسها بين الجبال والسهول والشاطئ المطل على البحر الأسود مما يتيح فيها زراعة فاكهة استوائية.

لايوجد خدمات سياحية متطورة ولا حركة سياحة أجنبية ولا ازدحام سياحي عدا السياح الروس، إلا أن الجانب المشرق هو الأسعار.

الإسلام في أبخازيا وفقا لمسح تم في عام 2003 فقد حدد هذا المسح نسبة المسلمين بين الشعب الأبخازي إذ بلغ 16٪ من المستطلعين مسلمين, وهناك مسجدين قائمين في أبخازيا واحد في غوداوتا والاخر في سوخومي.





يطلق أهل أبخازيا عليها اسما باللغة الأبخازية ( أبسني ) و التي تعني بلد الروح- أما أهلها فيقولون عن بلدهم إنها " قطعة من الجنة على الأرض" والتي تقع في مكان فريد من نوعه في المنطقة شبه الاستوائية ,

سلسلة جبال القوقاز العظمى تقع على الحدود الشمالية الغربية لأبخازيا بالقرب من منبع نهر أوادهارا , و بارتفاع 2500 متر عن مستوى سطح البحر. بينما ارتفاع السلاسل الجبلية على الحدود الشرقية لأبخازيا تصل بين 3500 و 4000 متر.

أعلى نقطة في أبخازيا في قمة جبل دومباي-أولجين و بارتفاع عن سطح البحر يصل إلى 4048 متر.

(خلال كأس العالم قبل سنتين، نشر شاب سعودي كيف زار أبخازيا خلال سفره لحضور مباريات كأس العالم في سوتشي، وهي مدينة روسية تقع الحدود الأبخازية جنوبها في منطقة ألدر في سوتشي.)

يشير باحث بريطاني إلى تعقيدات تجعل من أبخازيا في موقف صعب لم يتغير منذ سنوات عديدة نشر فيها هذا الفيلم الوثائقي عنها.