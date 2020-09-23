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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:00 ص

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تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريق أبوظبي- دبي

أعلنت شرطة أبوظبي في تغريدة عبر حسابها الرسمي في تويتر عن تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق (أبوظبي- دبي) شارع الشيخ محمد بن راشد و الشيخ مكتوم بن راشد.

تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريق أبوظبي- دبي
تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق (أبوظبي- دبي) شارع الشيخ محمد بن راشد و الشيخ مكتوم بن راشد.

كما أضافات أنها فعّلت منظومة أيضًا على طريق (أبوظبي –العين) وطريق(الفاية-سويحان) وذلك بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، داعية جميع السائقين بضرورة الإلتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

أريبيان بزنس

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