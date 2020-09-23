تخفيض السرعات إلى 80 كم على طريق أبوظبي- دبي

كما أضافات أنها فعّلت منظومة أيضًا على طريق (أبوظبي –العين) وطريق(الفاية-سويحان) وذلك بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب، داعية جميع السائقين بضرورة الإلتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

#عاجل | #تحذير |

تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم على طريق (أبوظبي- دبي) شارع الشيخ محمد بن راشد و الشيخ مكتوم بن راشد#Urgent



Speed reduction system activated to 80 Km/h on ( Abu Dhabi - Dubai ), Sheikh Mohammed bin Rashid & Sheikh Maktoum bin Rashid roads.#شرطة_أبوظبي— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) September 22, 2020