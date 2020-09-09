السعودية تسجل 775 اصابة بفيروس كورونا المستجد

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الصحة تعلن عن تسجيل (775) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (28) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (720) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (298,966) حالة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323012 حالة .
وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298966 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4165 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19881 و"الحرجة": 1386 حالة .
التقرير اليومي لـ وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء 9 سبتمبر:
الحالات الجديدة 775
حالات التعافي : 720
الوفيات الجديدة : 28
الحالات النشطة : 19881
الحالات الحرجة : 1386
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توزيع الحالات حسب المدن #راس_تنورة_عاجل pic.twitter.com/0P4RYNBkBj— راس تنورة عاجل (@Ajel_RasTanura) September 9, 2020