السعودية تسجل 775 اصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020، تسجيل 775 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 323012 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 720 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 298966 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4165 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 19881 و"الحرجة": 1386 حالة .