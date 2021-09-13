السعودية: اعتماد الهوية الوطنية الرقمية لدى البنوك

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" أن الهوية الوطنية الرقمية الموجودة في تطبيقي أبشر وتوكلنا معتمدة لدى المؤسسات المالية الخاضة لإشراف ورقابة ساما.

أوضحت ساما في تغريدة أن الهدف من تفعيل استخدام الهوية الرقمية هو تمكين العملاء من إتمام عملياتهم في الحالات التي لا تتطلب الحصول على نسخة من الهوية الوطنية.

يذكر أنه منذ مطلع العام الحالي اطلقت الأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني " أبشر أفراد" تحت مسمى " الهوية الرقمية"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، وتم بعدها اطلاق هوية مقيم الرقمية التي تسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.