بريطانيا تشهد ارتفاع أسعار الوقود إلى أعلى مستوى منذ 8 سنوات

وقالت متحدث باسم جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا إن متوسط ​​سعر لتر واحد من البنزين يبلغ الآن 135.13 بنسًا،وهو مستوى لم نشهده منذ سبتمبر/ أيلول لعام 2013، حيث أدى ارتفاع أسعارالنفط إلى ارتفاع تكاليف الوقود.

يبلغ متوسط ​​سعر الديزل الآن137.06 بنس للتر الواحد، وهو أعلى سعر له منذ عام 2014.ومن جهته حذر سيمون ويليامز المتحدث باسم شركة RAC للوقود: “الأسعار تسير في منحى واحد فقط في الوقت الحالي. وهذا ليس المنحى الذي يريد السائقون رؤية

الأسعار تسير عليه” وفقا لما نقله موقع بريطانيا العربي.

والجدير بالذكر أن أحدث أرقام RAC Fuel Watch تظهر أنه تمت إضافة 3.4 بنس إلى سعر اللتر الواحد من البنزين في شهر يوليو/ تموز الماضي، وهو أكبر زيادة في سعر الوقود الخالي من الرصاص منذ يناير/ كانون الثاني، بينما ارتفع سعر الديزل بـ 2.7 بنس للتر الواحد.

ومن جهة أخرى حذر ويليامز من أنه ما لم تقرر الدول الرئيسية المنتجة للنفط استراتيجية جديدة لزيادة الإنتاج، فقد تستمر أسعار الوقود في الارتفاع حتى نهاية الصيف.