سيركو تدعم الطلاب السعوديين بإطلاق برنامجها الثاني للخريجين في المملكة

أعلنت سيركو الشرق الأوسط، الشركة العالمية للخدمات العامة، عن إطلاق برنامجها للخريجين للسنة الثانية على التوالي لخريجي العام الدراسي 2021 بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى في عام 2020. وسيقدم البرنامج الحائز على جوائز فرصة توظيف لمدة عامين لدى سيركو لعدد من الخريجين المُختارين والشغوفين بمجال الأعمال، وسيوفّر لهم الدعم لتطوير المهارات المطلوبة لبناء قادة المستقبل.





ويستقطب البرنامج المواطنين السعوديين حديثي التخرج، والذين يحملون شهادة جامعية في مجال إدارة الأعمال أو الهندسة، أو الشغوفين بعالم الأعمال والملتزمين بإحداث تغيير في حياة مواطني المنطقة. وتلتزم سيركو بخطة توطين قوية في المملكة العربية السعودية وتدعم الحكومات والشركات الكبرى في المنطقة في مجالات الخدمات المدنية والنقل والرعاية الصحية والدفاع والعدل والهجرة. ويُعدّ إطلاق هذا البرنامج خير دليل على الالتزام برؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال دعم المواهب المحلية لتصبح جزءاً من القوى العاملة الوطنية المؤهلة.



وستتيح الشركة، التي تركز في أعمالها على الإنسان، للخريجين المختارين التعرف على جديد عالم الأعمال، والمساهمة في تقديم خدمات مدنية وحكومية حيوية ومهمة ووضع حلول تنسجم مع رؤى الحكومة من خلال توفير فرصة لإحداث تغيير حقيقي يومي. وسيتمكن الخريجون من تطوير قدراتهم في إدارة الفرق وبناء العلاقات مع العملاء والتعامل معهم، وإيجاد حلول للمشاكل المعقدة والتواصل بشكل فعال في بيئة متعددة الجنسيات. كما تمنح الشركة الخريجين فرصة التواصل مع كبار المدراء، الذين سيشرفون على تدريبهم وتوجيههم خلال رحلتهم فيها، وإعدادهم لتحقيق النجاح والتطور ليصبحوا قادة المستقبل في سيركو والإمارات.



وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت هنا أبو خارمه، مديرة قسم الموارد البشرية ورئيسة برنامج الخريجين لدى سيركو الشرق الأوسط: "نحن فخورون بقدرتنا على استقطاب مزيد من المواهب الشابة في المملكة العربية السعودية ودعم الدفعة الجديدة من الخريجين الطموحين. ونتطلع للمساعدة على تقديم التدريب والدعم والتوجيه الشامل الذي يحتاج إليه الخريجون ليتمكنوا من التطور والترقّي بسرعة في مسيرتهم المهنية. ونشجع الشغوفين بعالم الأعمال على التسجيل في برنامج هذا العام للحصول على فرصة عمل في شركة عالمية ذات نهج مستقبلي لتطوير أنفسهم وبناء مستقبل وطنهم".



ومن جانبه، قال فيل مالم، الرئيس التنفيذي لشركة سيركو الشرق الأوسط: "ندرك جيداً أهمية الاستثمار في قادة المستقبل بما يضمن بداية مثالية لمسيرتهم المهنية، ونعتبر العمل على تحقيق أهدافنا الخاصة بالتوطين ودعم المواهب الواعدة في القطاع من أولويات شركتنا، لذا لا يسعنا إلا أن نعبر عن سعادتنا بالنجاح الذي حققه هذا البرنامج حتى الآن، ما أتاح لنا إطلاق دورة جديدة منه واستقبال مجموعة جديدة من المتقدمين في مكتب سيركو الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية".



ويمثل هذا البرنامج جزءاً من رؤية سيركو لدعم المواهب المحلية الطموحة في المنطقة بهدف توفير قوى عاملة وطنية وتزويدها بالمهارات المناسبة لتصبح قادرة على المنافسة عالمياً وتأهيلها لمواكبة متطلبات المستقبل. وسيحظى الخريجون بدعم مديري التوظيف المشرفين على توجيه أداء الخريجين والمسؤولين عن مساعدتهم على بناء علاقات مهمة وتيسير الفرص لتطبيق معلوماتهم وأفكارهم على أرض الواقع ورعاية نموهم وتطورهم على مدار عامين. وحصلت سيركو في عام 2020 على جائزة العام لأفضل برنامج لتطوير المهارات ضمن جوائز بيج بروجيكت الشرق الأوسط، تقديراً لاستثمارها في المواهب المحلية ونجاحها في إطلاق الدورة الأولى من برنامج الخريجين.



ويمكن للراغبين في المشاركة في البرنامج من الخريجين السعوديين الجدد تقديم طلبات التسجيل حتى 9 أغسطس 2021.



رابط التسجيل:

https://serco.aplygo.com/job/graduate-management-trainee-2672/