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الثلاثاء 8 يونيو 2021 07:45 ص

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مصر تبدأ الانتاج المحلي للقاح سينوفاك الصيني منتصف يونيو

(رويترز) - قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي إن مصر تسلمت 500 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا، في الوقت الذي ذكرت فيه وزارة الصحة أن الإنتاج المحلي من اللقاح الصيني سيبدأ في منتصف يونيو حزيران.

مصر تبدأ الانتاج المحلي للقاح سينوفاك الصيني منتصف يونيو


وتسلمت مصر في مايو أيار دفعة من المواد الخام لإنتاج مليوني جرعة من لقاح سينوفاك بعد توقيع اتفاق لإنتاج اللقاح محليا وتوزيعه في مصر ودول أفريقية أخرى.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد لقناة إم.بي.سي مصر التلفزيونية الخاصة مساء الأحد إن أول إنتاج من لقاح سينوفاك في مصر سيكون في 15 يونيو حزيران، وسيحتاج ما يصل إلى ستة أسابيع لإجراء فحوص قبل طرحه في مراكز التطعيم.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تتوقع الحصول هذا الشهر على مواد خام لتصنيع 4.2 مليون جرعة إضافية من لقاح سينوفاك، وأن الدولة تهدف لإنتاج 40 مليون جرعة هذا العام.

وقالت الوزيرة إن القاهرة تتوقع أيضا التوصل قريبا إلى اتفاق مع إحدى الشركات الدولية من أجل إنتاج لقاح أوروبي في مصر. كان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن مصر تسعى لإنتاج لقاح أسترا زينيكا محليا.

وتقول مصر التي تسلمت عدة ملايين من جرعات أسترا زينيكا وسينوفارم إنها تهدف إلى تطعيم 40 في المئة من سكانها بنهاية العام الحالي. ويبلغ عدد سكان مصر نحو 100 مليون نسمة.

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