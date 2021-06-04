كيف نضمن أن بياناتنا في السحابة آمنة؟

مع مرور الوقت أصبح تخزين المستندات والصور والفيديوهات على محرك الأقراص الداخلي بجهاز الكمبيوتر جزءا من الماضي. اليوم، نشهد طفرة التخزين السحابي الذي أصبح المكان الافتراضي لمعظم بياناتنا وهنا يطرح سؤال:هل التخزين السحابي آمن؟

هل يمكن أن تسرب صوري وملفاتي؟ كيف أحمي بياناتي اونلاين؟ تابع معنا في السطور القادمة لتعرف الإجابة.هل السحابة آمنة؟

بشكل عام، نعم. خط الدفاع الأمامي لأي نظام سحابي هو التشفير حيث يستخدم مزودوا شركات التخزين السحابي طرق تشفير بخوارزميات معقدة لإخفاء المعلومات الموجودة بالسحابة. ولفك تشفير الملفات ، سيحتاج المخترقون إلى إيجاد مفتاح التشفير، الذي يتطلب قدرًا هائلاً من معالجة الكمبيوتر والعديد من برامج اختراق بالإضافة إلى الكثير من الوقت للتكهن بكلمة السر خاصتك. ولذلك، فإن بياناتك المخزنة على السحابة هي بشكل عام أكثر أمانًا من البيانات المخزنة محليًا بسبب استخدام الخدمات السحابية لطرق أمان أكثر تعقيدًا مما يستطيع مالك الكمبيوتر العادي ابتكاره، مما يمنح بياناتك المخزنة على السحابة مستوى إضافيًا من الحماية.



كيف أضمن حماية ملفاتي في السحابة؟

لكي تضمن سلامة ملفاتك التي اخترت تخزينها سحابيا ننصح بالتالي:

1. اختيار مزود خدمة معروف وموثوق كجوجل درايف Google Drive وون درايف من مايكروسفت OneDrive ، دروب بوكس Dropbox، و بوكس Box و أمازون درايف Amazon Drive و غيرها من الشركات المعروفة.

2. اختيار كلمة سر صعب التكهن بها، تتكون من 12 حرفا بحد أدنى وتستخدم فيها الحروف والأرقام والرموز. يمكن أيضا الاستعانة ببرامج إدارة كلمات المرور مثل لاست باس LastPass لتوليد كلمات السر الصعبة وحفظها.

3. استخدام المصادقة الثنائية بحيث يرسل لك مزود الخدمة رمز يتغير كل 30 ثانية في كل مرة تحاول فيها الدخول إلى حسابك من جهاز جديد. في هذه الحالة حتى لو تمكن شخص ما من معرفة كلمة السر خاصتك فلن يستطيع الولوج لحسابك بدون هذا الرمز. وهنا يفضل استخدام التطبيقات على الرسائل النصية ومن أهم هذه التطبيقات جوجل اوثينتيكاتور Google Authenticator و أوثي Authy.

4. بعض مزودي الخدمة ك ون درايف مثلا تتيح ميزة المحفظة الخاصة Personal Vault وهي عبارة عن مجلد مشفر موجود بالسحابة يتم حمايته بكلمة سر إضافية من اختيارك. في هذه المحفظة ينصح بتخزين الملفات الحساسة جدا كصور جوازات السفر أو أرقام البطاقات البنكية.

5. قم بأخذ نسخة احتياطية لكافة بياناتك المخزنة سحابيا. اشتري قرصا خارجيا وحمل عليه كافة بياناتك بصفة دورية لتكون عندك نسخة احتياطية تلجأ لها في حال مسحت ملفات سحابية عن طريق الخطأ أو للوصول إلى هذه البيانات عندما لا يوجد هناك اتصال بالانترنيت؛ أثناء سفرك بالطيارة مثلا.

هل توجد بدائل أخرى أكثر أمانا للتخزين السحابي؟

نعم، السحابة الخاصة Private Cloud . السحابة ببساطة ما هي إلا قرص تخزين متصل بالانترنيت، فبدل أن تستأجر مساحة لدى مزود خدمة، يمكنك أنت شراء قرص صلب توجد به امكانية الاتصال بالأنترنيت (بطريقة سلكية أو لاسلكية) وعندها، كل ما عليك إلا أن تخزن بياناتك فيه و حينها ستتمكن من الوصول إلى هذه البيانات مادام القرص متصلا بالانترنيت. هذه الحلول يمكن تطبيقها كفرد أو كشركة وربما تكون الحل المثالي لمن لا يثق بالتخزين السحابي، ومع ذلك يحبذ فكرة الوصول إلى بياناته من أي جهاز وبأي وقت كان.