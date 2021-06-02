كلام تيليكوم تستحوذ على زاجل للاتصالات

أعلنت شركة اتصالات "كلام تيليكوم عن استحواذها على شركة "زاجل الدولية للاتصالات"، أحد أقدم مزودي الإنترنت وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات في الكويت، وذلك بهدف إنشاء قوة إقليمية رائدة تدفع عجلة التحول الرقمي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.



وسيؤدي الاستحواذ إلى إنشاء كيان مشترك بإيرادات قدرها 100 مليون دولار أمريكي مع مراكز بيانات في خمسة دول وشبكة مزود للإنترنت متواجدة في 25 دولة ونظام فريد من الكابلات البحرية والبرية تصل ثلاث قارات معاً. وستكون "كلام" واحدة من أكبر ثلاث مزودي الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي والشركة الوحيدة التي تمتلك ترخيص مزود الإنترنت في ثلاث دول وهي البحرين والكويت والمملكة العربية السعودية.



وتعليقاً على ذلك، قال فير باسي، الرئيس التنفيذي لدى شركة كلام تيليكوم: "نمت شركة كلام بسرعة وارتقت من شركة قطاع خاص محلية لتصبح شركة اتصالات إقليمية رائدة توفر خدماتها لمجموعة واسعة من عملاء الشركات ووشركات الاتصالات بالجملة وشركاء قنوات التوزيع. وسيمكّن الاستحواذ على شركة زاجل كلام من أن تصبح مزود الحلول المتكاملة والشاملة المفضل في سوق الشركات المحلية والإقليمية وشركات الاتصالات بالجملة الدولية. تطورت شركة كلام بشكل كبير من كونها شركة مزودة لخدمة الإنترنت إلى أن أصبحت شركة مزودة للحلول الرقمية المتكاملة، تعمل على بناء منظومة اتصالات وتكنولوجيا معلومات شاملة ومخصصة، تتضمن حلول السحابة، والأمن، ومراكز البيانات، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والاتصالات الموحدة لعملائها".



وأضاف باسي: "بفضل نظام الكابلات الأرضية لشبكة كلام لكابلات الألياف البصرية (KNOT)، والتي تمتد لمسافة 1,400 كم عبر دول مجلس التعاون الخليجي، وحصة شركة زاجل في الكابلات البحرية لشبكة "بوابة أوروبا والهند" (EIG)، وهي عبارة عن نظام دولي للكابلات البحرية المصنوعة من الألياف البصرية والتي يبلغ طولها 15 ألف كيلومتر وتربط بين 12 دولة عبر ثلاث قارات، سيوفر الكيان المشترك الوصول الممتاز والآمن والسريع لعملائنا من الشركات وشركات الاتصالات بالجملة كي يتمكنوا من الوصول إلى تطبيقاتهم وبياناتهم وتلبية أعباء عملهم والخدمات الأخرى عبر السحابة، أو لربط فروعهم الإقليمية والدولية. كما سيوفر الكيان المشترك تغطية لـ25 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا مع 53 نقطة لتزويد الإنترنت مملوكة بالكامل لتوفير جميع خدمات الإنتاج، والحلول المخصصة حسب القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي والنفط والغاز وتجارة التجزئة والاتصالات والنقل".

ومن جانبه قال محمد التويجري، رئيس مجلس إدارة شركة زاجل للاتصالات: "كانت زاجل للاتصالات أول مزود إنترنت في الكويت، واستطاعت بناء مسيرة طويلة امتدت لـ30 عاماً من الخبرة كي تصبح اليوم مزود رائد في مجال تكنولوجيا المعلومات وخدمات الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد شركة رائدة إقليمياً في مجال حلولMPLS مع قاعدة عملاء واسعة وشبكة عالمية".

وأضاف التويجري: "ستحصد شركة كلام تيليكوم عبر استحواذها على شركة زاجل للاتصالات مكانة فريدة لتصبح الشركة الرائدة في السوق وتوسع حلولها الخاصة بالشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة وآسيا. وسيؤدي دمج الخدمات والبنية التحتية لدى شركة زاجل للاتصالات وكلام تيليكوم إلى توفير حلول أكثر تطوراً ومصممة خصيصاً للشركات المحلية والإقليمية والدولية والعملاء الأفراد والشركات على حد سواء وحسب القطاعات المختلفة".

وستستمر الشركة في خدمة قاعدة عملاء شركة زاجل للاتصالات عبر توفير الاستشارات المتخصصة والحلول المصممة حسب القطاع، بما في ذلك القطاع المالي والنفط والغاز وتجارة التجزئة والاتصالات والنقل، وستدمج أيضاً مراكز بيانات زاجل للاتصالات في البحرين والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في محفظة عروضها.

وقال ربيع خوري، شريك ورئيس تنفيذي للتخارج في مؤسسة Middle East Venture Partners: "يتوافق هذا الاستحواذ مع تاريخ شركة كلام في إضافة الشركات البارزة إلى محفظتها التي تضم أضخم الشركات ودمج مزودي خدمات الإنترنت الإقليميين ضمن منصة واحدة قوية ومربحة وقابلة للتوسع وتتسم بالكفاءة. وكانت استراتيجية النمو المزدوجة التي تتبعها الشركة وتتمثل في التوسع المستمر والقائم على الاستحواذ، هي التي مكنتها من بناء منصة إقليمية فريدة للاتصالات مع التركيز على سوق الشركات الإقليمية التي تفتقر لتلك الخدمات. واستطاعت عبر هذه الاستراتيجية الناجحة توفير القيمة الكبيرة لجميع أصحاب المصلحة".

وقال خافيير ألفاريز، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة دلتا بارتنرز الاستشارية الرائدة في مجال إدارة الاتصالات: "يحتاج عملاؤنا الشركات اليوم إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجات الأعمال المتطورة باستمرار، وهنا يأتي دور شركة كلام المزودة لحلول الاتصالات لتستجيب بسرعة لمتطلبات الشركات عبر نهج مخصص. ويُعدّ تواجد كلام في العديد من البلدان نقطة مميزة تجعلها المزود الشامل للحلول الرقمية والشريك المفضل لدى العملاء الإقليميين والدوليين".