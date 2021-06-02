بـ 5.8% ، قفزة قوية في نمو الاقتصاد العالمي

يتوقع أن يتعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد أسرع من المتوقع هذا العام مع ارتفاع نسبة من تلقوا اللقاح في الاقتصادات المتقدمة وحزم التحفير المالية الضخمة التي ستطلق العنان للأنشطة الاقتصادية وتوليد الوظائف بحسب ما أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ورفعت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» أمس الإثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي (لفترة 2021 -2022 ) لكنها حذّرت من انتكاسة جديدة للاقتصاد بسبب استمرار وجود «رياح معاكسة».



ورحّبت المنظمة التي تضم 38 من أغنى دول العالم تمثل 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمتانة الانتعاش، إلا أنها أعربت عن قلقها خصوصاً بسبب حملات التلقيح البطيئة جداً في الدول الفقيرة واضطراب الأسواق المالية.



وبعد ركود غير مسبوق العام 2020 أدى إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5 في المئة، تتوقع المنظمة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المئة عام 2021 «وهو المعدل الأعلى منذ العام 1973» على ما قالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لورانس بون في مؤتمر صحافي علماً أن توقعاتها مارس/آذار كانت تشير إلى زيادة بنسبة 5.6 في المئة.



وأكّدت أنه «إذا تسارعت حملات التلقيح وأنفق الناس الأموال التي ادَّخروها، فقد يكون النمو أقوى».



بالنسبة إلى2022 الذي من المفترض أن يشهد عودة معظم الاقتصادات إلى مستوياتها المسجلة العام 2019، توقعت المنظمة نمواً بنسبة 4.4 في المئة، مقابل 4 في المئة «في أحسن الأحوال» في تقديرها السابق في مارس/آذار.



وأوضحت بون خلال تقديمها هذا التقرير «قدّمت الحكومات نحو ملياري جرعة من اللقاحات» و»لم نشهد مطلقاً في أزمات مماثلة سياسات عامة سريعة وفعالة على غرار التي تم اعتمادها أخيراً، سواء في ما يتعلق بالصحة أو تطوير لقاح أو على الصعيد المالي والنقدي والميزانية».

وثمة الكثير من الإشارات الإيجابية للنمو منها ارتفاع الإنتاج الصناعي والانتعاش القوي في التجارة العالمية للسلع وانتعاش في الاستهلاك.

لكن المنظمة حذرت من أن «رياحا معاكسة ما زالت قائمة» موضحة أنه «حتى يتم تلقيح الغالبية العظمى من سكان العالم، سنبقى تحت رحمة ظهور متحوّرات جديدة».

وستؤدي تدابير إعادة إغلاق جديدة إلى تقويض «الثقة» وربما إفلاس عدد من الشركات «التي تتمتع بحماية حتى الآن لكنها غالبا ما تكون مثقلة بالديون» حسب بون.



وقال الأمين العام للمنظمة، أنخيل غورّيا، في هذا المؤتمر الصحافي (الأخير له إذ سيخلفه وزير المال الأسترالي ماتياس كورمان اليوم الثلاثاء) «التعاون الدولي ضئيل جداً ونتيجة لذلك، كانت آفاق الانتعاش متفاوتة بشكل كبير».

والنمو المتوقع هذا العام هو 8.5% في الصين 6.9 % في الولايات المتحدة، وهما بلدان استعادا مستوى نمو ما قبل الوباء، مقارنة بـ2.6% في اليابان و3.3% في ألمانيا.



ويفترض أن تشهد فرنسا انتعاشا بنسبة 5.8% هذا العام، وفقا للمنظمة، وهي نسبة أعلى من توقعات الحكومة (5%) بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% عام 2020.

وأضاف المكسيكي الذي شغل المنصب لمدة 15 عاماً «ستواصل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدعوة إلى نهج متعدد الأطراف للقضاء على الوباء في كل أنحاء العالم». وفي ظل ولايته اكتسبت المنظمة الدولية، التي اقتصر عملها لفترة طويلة على إصدار تقارير، نفوذاً وأصبحت هيئة تفاوضية متعددة الأطراف خصوصاً في المجال الضريبي.

وبعد رفع السرية المصرفية، خاضت تحدياً هائلاً وأنشأت حداً أدنى عالمياً للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات لمكافحة التجنب الضريبي الذي يحرم الدول من موارد مالية حيوية.



وقال غورّيا أنه واثق بأن المفاوضات التي شاركت فيها أكثر من مئة دولة، ستنجح بحلول قمة مجموعة العشرين في أكتوبر/تشرين الأول.

وهناك خطر رئيسي آخر حددته المنظمة، وهو اضطراب الأسواق المالية التي تشعر بالقلق من الفورات التضخمية المسجلة في مناطق مختلفة، إلا أن المنظمة الدولية اعتبرته ظاهرة مؤقتة مرتبطة باللحاق بالركب الاقتصادي.



وقالت بون «نعتقد أن التضخم سينخفض العام 2022 وأن العراقيل» المسؤولة عن العجز ستزول بحلول نهاية العام». وأعربت عن خوفها من «تقلب الأسواق المالية، والذي سيكون له عواقب على الاقتصادات المتقدمة لكن أيضا على الاقتصادات الناشئة، ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال».

وحثت بون البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة على أن تبقي على التيسير المالي والتغاضي عن تجاوز معدلات التضخم النسب المستهدفة.

وقالت أن الطاقة الفائضة الكبيرة في الاقتصاد العالمي ستسهم في كبح زيادة كبيرة لمعدل التضخم رغم ضغوط الأسعار الأخيرة بسبب اختناقات سلاسل الإمداد مع إعادة فتح الاقتصادات.



وأبدت بوون ثقتها بأن البنوك المركزية لن يعتريها القلق بسبب زيادات الأسعار المؤقتة لكنها بدت أقل ثقة حيال أسواق المال حيث ترى خطرا أكبر لارتفاع الأسعار والتقلبات.



وقالت المنظمة إن على الحكومات أن تستمر في دعم دخل الأُسر والشركات إلى أن يتسع نطاق حملات التطعيم بما يحقق الحماية للقطاعات الأكثر عرضة للخطر.



وبفضل خطة تحفيز بتريليونات الدولارات، تتوقع المنظمة

أن تضيف خطة التحفيز الأمريكية ما بين ثلاث وأربع نقاط مئوية للنمو الأمريكي ونقطة مئوية للنمو العالمي وأن يعود الاقتصاد الأمريكي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصف 2021.