الشارقة: رفع الحد الأدنى لرواتب الإماراتيين إلى 25 ألف درهم

ونقل الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تأكيد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لبرنامج الخط المباشر، قوله" : نحن رفعنا المرتبات إلى 25 ألفاً وذلك بعد دراسات قمنا بها مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكنت أشاهد كافة تفاصيل المصاريف للفرد والعائلة حتى أعرف الراتب الذي يعطيهم الحياة الكريمة، لو زادت مصاريف الحياة سنقوم بعمل دراسة جديدة."

صاحب السمو #حاكم_الشارقة لبرنامج الخط المباشر: نحن رفعنا المرتبات إلى 25 ألفاً وذلك بعد دراسات قمنا بها مع دائرة الخدمات الاجتماعية، وكنت أشاهد كافة تفاصيل المصاريف للفرد والعائلة حتى أعرف الراتب الذي يعطيهم الحياة الكريمة، لو زادت مصاريف الحياة سنقوم بعمل دراسة جديدة. pic.twitter.com/aX6DfWa8nI— sharjahmedia (@sharjahmedia) May 31, 2021

واشارت صحيفة الخليج إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي شخصياً يتولى ملف التوظيف، البالغ عدد طلباته 12 ألفاً، موضحاً أن الأولوية لأصحاب الحاجة الملحّة.

كما أمر سموّه بتشكيل «لجنة معالجة طلبات الوظائف»، لتعمل تحت إشراف سموّه لدراسة الطلبات وتوفير الوظائف للمستحقين، وإيجاد الحلول لغير المستحقين. كما أوضح أنه يجري إحداث قفزة نوعية في خدمات الكهرباء والمياه؛ لتوفير احتياجات الإمارة منهما لمدة 20 عاماً.

قال صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبثّ من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام: بالنسبة لموضوع التوظيف؛ أعلنت أن ملف التوظيف لدي أنا شخصياً، لأحمي القائمين بهذا الواجب من الانتقادات اللاذعة التي تضمنت بعض الأحيان الاعتداء بألفاظ غير لائقة، وكذلك لأنني لدي القرار الذي أستطيع من خلاله التنفيذ.





وأضاف: القائمون على ملف التوظيف لديهم صندوق يسمى «صندوق المعلومات»، يحتوي على جميع البيانات الخاصة بملف التوظيف، وعندما سألتهم عن عدد طلبات التوظيف أفادوا بأنها تتعدى 12 ألفاً، وكان هذا الرقم بالنسبة لي صادماً، فطلبت منهم تحليل هذا الرقم، فأخذنا طلبات مدينة دبا وعددها 1140، عينةً للتحليل، وأظهرت نتائج التحليل الذي اشتركت فيه دوائر الموارد البشرية، والإحصاء وتنمية المجتمع، والخدمات الاجتماعية؛ أن الطلبات مستوفية الشروط وذات الحاجة الملحة للوظيفة في دبا تبلغ 114، ما يعادل 10% من ال1140، وبالقياس على ذلك فإن النسبة نفسها من الرقم الإجمالي لطلبات التوظيف 1200، علماً بأن الأولوية في التوظيف هي لأصحاب الحاجة الملحّة.