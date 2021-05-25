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الثلاثاء 25 مايو 2021 08:15 م

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الإمارات: ابتداء من 6 يونيو حصر حضور الفعاليات بالحاصلين على لقاح كوفيد 19

حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط

الإمارات: ابتداء من 6 يونيو حصر حضور الفعاليات بالحاصلين على لقاح كوفيد 19

فريدة الحوسني: يقتصر حضور كافة الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط، مع مراعاة الالتزام بإبراز بنتيجة فحص (PCR) سلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة>

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