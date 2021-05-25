تأجيل القمة الملكية الافتراضية الأولى للاستثمار بسبب الإقبال الكبير

أعلن المكتب الخاص بسعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة عن تأجيل موعد إقامة القمة الملكية للاستثمار لتقام يوميّ الأربعاء والخميس (23 – 24 يونيو 2021)، وذلك نظرًا للإقبال الكبير الذي شهده التسجيل للقمة من الشركاء الإقليمين والدوليين. وتقام الفعالية بالتعاون مع أكثر من 200 من أكبر المكاتب العائلية وأكثر من 15 راعياً وما يفوق أكثر من 40 شركة في المنطقة والعالم.



وستسلط المنصة الضوء على الرؤية العالمية للذكاء الاصطناعي، والتعلم القائم على الآلات، والعملات المشفرة، وسلسلة الكتل (بلوك تشين)، والتكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، والأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية، والخدمات المصرفية والتمويل، والتكنولوجيا الزراعية، ورأس المال الاستثماري.



إلى ذلك، فقد أضافت القمة الافتراضية الحصرية المزيد من المتحدثين العالميين المرموقين إلى قائمة المتحدثين التي تم الكشف عنها مسبقًا، ومنهم السيدة جوديث رودن، الرئيس السابق لمؤسسة روكفلر والناشطة في الأعمال الخيرية والناشطة البارزة في الأعمال الخيرية والإنسانية، والسيدة أنات تسور سيغال، الخبيرة في التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا الصحية، والأميرة خالية آغا خان، الخبيرة المبتكرة في مجال الرعاية الصحية، وإستر باراك لاندز، رائدة الاستثمار في مجال عدسات النوع الاجتماعي، والسيد هانس هينريك كريستنسن، نائب رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون التابعة لحكومة دبي.



ومن ضمن الرعاة الجدد للقمة أوم أورجانكس، العلامة التجارية الفاخرة في مجال العناية بالبشرة العضوية. وقد تم الإعلان أيضًا عن المزيد من الرعاة الجدد للفعالية، منهم مايكروسوفت، ومايكروسوفت للشركات الناشئة، وفيزا، ومجموعة الراشد، وليت لمستحضرات التجميل العضوية، وشركة سايبر تشاس، وشركة التميمي وشركاه، وشركة ريموندي وشركاه للاستشارات، وفيول فينتشر كابيتال، ونيكسس ديجيتال تكنولوجي. وعلاوة على ذلك، ستوفر القمة تطبيق حصري للأجهزة الذكية سيتم إطلاقه في أوائل شهر يونيو القادم، وذلك بهدف تعزيز تجربة جميع المشاركين خلال القمة الافتراضية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القمة الملكية للاستثمار ورئيس المكتب: "لقد تلقينا تجاوبا كبيرا من المؤسسات الإقليمية والعالمية لتكون جزءا من قمتنا الأولى. ولقد منحت المواعيد الجديدة للقمة فرصة لاستيعاب المزيد من المشاركين وإضافة تطبيق مخصص جديد سيعزز التجربة الافتراضية للمتحدثين والحضور. وتعكس هذه الاستجابة الحاجة إلى مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين المبتكرين العالميين وصناع التغيير لإلقاء الضوء على مستقبل مختلف القطاعات ومعالجة التحديات الحاسمة. نتطلع إلى الترحيب بالجميع الشهر المقبل."



من جانبه، صرح تشيونغ ساي ليم، الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه جلوبال كابيتال، قائلًا: "نشعر بالفخر بالمشاركة في القمة الملكية للاستثمار تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة. يتم تنظيم القمة تحت شعار ’مستقبل استثمار المكاتب العائلية‘، وهو شعار ذو صلة ويأتي في الوقت مناسب. لقد كان لتفشي جائحة فيروس كوفيد-19 أثرًا سلبيًّا على كل جانب تقريبًا من جوانب الاقتصادات العالمية والشركات والاستثمارات. لذلك، استمر الوضع الطبيعي في التغيّر في العديد من المناطق، ويشمل ذلك أيضًا الشركات العائلية التي تأثرّت بشكل كبير بتفشي هذا الوباء. وبالتالي، هناك حاجة ملحة لمكاتب العائلات لإعادة التفكير في استراتيجيات الأعمال وإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات لديها بما يتماشى مع الضرورات الجديدة الناشئة."

وعلق السيد هانس هينريك كريستنسن، نائب رئيس واحة دبي للسيليكون، قائلًا: "بصفتنا أكبر مركز للشركات الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي، يسعدنا أن ندعم القمة الملكية للاستثمار بهدف تسليط الضوء على متانة النظم الأيكولوجية للشركات الناشئة، خاصة هنا في دبي. لقد وصل الاهتمام بالشركات الناشئة من المكاتب العائلية وصناديق الثروة السيادية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وقد أصبح دعم الشركات الناشئة في المنطقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط من الناحية المالية ولكن أيضًا من خلال التوجيه الاستراتيجي والبرامج ذات المستوى العالمي والعلاقات في القطاع. تساهم مبادرات مثل القمة الملكية للاستثمار في تقوية المجتمع وإيجاد الفرص التي ستستمر في وضع دول مجلس التعاون الخليجي في دائرة الضوء العالمية ."

وتعد قمة الاستثمار الملكية فرصة مثالية لتقييم أفضل الفرص الاستثمارية للمستثمرين من القطاع الخاص، وأفراد العوائل المالكة، وأصحاب الأعمال البارزين، والمؤسسات القابضة من جميع أنحاء العالم. كما ستمكن القمّة الحضور من الوصول إلى فرص التواصل مع الأفراد الذين يعملون على تغيير وجه الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، إضافة إلى إقامة اتصالات مع المستثمرين وموزعي الأصول من جميع أنحاء المنطقة والالتقاء بهم فعليًا وتوسيع شبكتهم. علاوة على ذلك، ستوفر القمة فرصًا للشركات والشركات الناشئة، بهدف توسيع أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي واستكشاف التعاون في الاستثمار المشترك.

تشمل قائمة المتحدثين كل من سعادة الشيخ عبد العزيز بن دعيج بن خليفة آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس إدارة القمة الملكية للاستثمار ورئيس مكتب الشيخ، وسعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة، رئيسة اتحاد البحرين الدولي لسيدات الأعمال والمهنيات، وسعادة الشيخة هند بنت عبد العزيز القاسمي، رئيسة المركز العربى للاستثمارات التعليمية ورئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال، وسعادة السفيرة باولا أمادي، سفير جمهورية إيطاليا لدى مملكة البحرين، وصاحب السمو الأمير كارل إدوارد فون بسمارك من مكتب عائلة بسمارك، وسعادة الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سلطان الطخيم، الرئيس التنفيذي لأمن المعلومات في البنك السعودي للاستثمار، والسيد أنيل كومار جايابراكاش، المؤسس والرئيس لشركة سايبر تشاس، والسيدة ماري سبيو، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة سيك للواقع الإفتراضي وعضو مجلس إدارة أوكولوس للواقع الافتراضي التابعة لشركة فيسبوك والمتحدثة في وزارة الخارجية الأمريكية، والسيد محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي القابضة، والسيدة فتون حجار، الشريك ورئيس المكتب في شركة التميمي وشركاه، والسيد واي لوم كوك، المدير التنفيذي الأول للخدمات المالية لأسواق رأس المال في سوق أبوظبي العالمي، والسيدة نيريسا لو، المؤسس والمدير لشركة ليت لمستحضرات التجميل العضوية، والسيدة صوفيا سواير، رائدة الأعمال الحائزة على عدة جوائز، والسيدة منى حياة، المؤسس والرئيس التنفيذي لنكسس للتقنية الرقمية.

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