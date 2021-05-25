أول استثمار للأمير خالد بن الوليد في شركة فرنسية

تملك الشركة الفرنسية ومقرها باريس ثلاثة أقسام رئيسية منها قسم المطاعم فوراها Furahaa وقسم موجه للشركات PlantB2B وآخر للمستهلك باسم فيفيك ViVeg.

يعمل قسم بلانت Plant B2B على مبدأ كيانً لسلسلة التوريد والتوزيع ويقوم أيضًا بتخزين مطاعم المجموعة ، في حين أن فيفيك ViVeg هو أحد أذرع الشركةالموجهة للمستهلك بأسلوب عمل ببيع اشتراك غذائي نباتي ، وفورواها Furahaa هي سلسلة مطاعم الوجبات السريعة النباتية ذات الجودة العالية لدى الشركة.

ويوضح الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود في تعليقه على الاستثمار بالقول:" "هذا هو أول استثمار لي في السوق الفرنسية كما أن مجموعة Furahaa ، تنطلق من رؤية مؤسسها آرثر لمكان عمل شامل ومتنوع ، مع منح المستهلكين وغيرهم من البائعين مسارا متاحا للانتقاء من الخيارات النباتية ، وهو الأمر الذي حفز اهتمامي والاستثمار بها فورا" وتابع قائلاً: " تتمتع عمليات التوزيع بالقوة وخلال الوباء رأيت تحولا تصاعديا لا يمكن أن يفوت أمام أي مستثمر على أنه عامل جذاب للغاية ضمن مجموعة الاستثمار". شاركت كي بي دبليو فينتشرز في الجولة الأولية للشركة جنبًا إلى جنب مع مستثمرين من القطاع الخاص.