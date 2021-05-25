الكويت: إطلاق منتج أندز لتقنية تسخين التبغ بدلاً من حرقه

أعلنت "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا"، عن إطلاق منتجات تقنية لتسخين التبغ بدلاً من حرقه، ويعد منتجها الجديد موك أبرز منتج من التبغ الطبيعي المعد للتسخين ، في أسواق الكويت.واكتسبت أجهزة تسخين التبغ بدلاً من حرقه خلال السنوات الأخيرة شعبية كبيرة وحازت على قبول واسع بوصفها بديلا ذا احتمالية تقليل الضرر مقارنة بالسجائر التقليدية، لذلك تهدف "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا" مع إطلاق منتجاتها الجديدة إلى مواكبة الثورة التكنولوجية الجديدة التي تشهدها منتجات بدائل النيكوتين، من خلال إرساء دعائم شبكة متينة لتوزيع منتجاتها على نطاق واسع في المنطقة.



يمكن استخدام الجهاز - الذي يشبه القلم - لتسخين التبغ مرتين متتاليتين عندما يكون شحنه كاملاً قبل إعادته لعلبة الشحن مجدداً. وتحتوي لفائف COO على كمية أكبر من التبغ لتمنح المدخنين البالغين التجربة التي ينتظرونها، حيث يحرص نظام Heatmaster System™ المدمج في الجهاز على تسخين التبغ وبهذه المناسبة، قال فادي معايطة، المؤسس الشريك ورئيس شركة "آندز الشرق الأوسط وأفريقيا": "يسعدنا إطلاق منتجات موك اند كو MOK & COO في الكويت، والتي تمثل ثمرة جهود معمقة للبحث والتطوير وتهدف إلى دعم المدخنين البالغين الراغبين بالإقلاع عن تدخين السجائر التقليدية. وتتمحور رسالتنا في شركة ’آندز الشرق الأوسط وأفريقيا‘ حول تقديم المنتجات الأفضل من فئتها والمدعومة بالدراسات العلمية الموثوقة والاستمرار بمواكبة أحدث توجهات المستهلكين البالغين والتقنيات المتطورة في قطاع بدائل النيكوتين".

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية دشنت هذا الشهر خدمة (المساعدة في الإقلاع عن التدخين) في سبعة مراكز للرعاية الصحية الأولية موزعة على مختلف المناطق الصحية لتتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف 31 مايو سنويا.

تشمل قائمة المراكز التي توفر فيها الخدمة تضمنت مراكز عبدالله عبدالهادي الصحي وعلي ثنيان الغانم وعبدالرحمن عبدالمغني في منطقة العاصمة والرابية الصحي في منطقة الفروانية والرميثية الصحي في منطقة حولي والعيون الصحي في منطقة الجهراء ومركز الظهر في منطقة الأحمدي الصحية بإشراف من أطباء اجتازوا البرنامج التدريبي لعلاج إدمان (النيكوتين) من قبل جهات معتمدة عالميا بغية مساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين.