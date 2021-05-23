تقييم تأثير جائحة كوفيد-19 على الصحة البدنية والنفسية للموظفين في العمل

تعمل الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة على الامتثال لتوجيهات الجهات الصحية المحلية بتقييم وتعزيز حزم مزايا الرعاية الصحية المقدمة للموظفين وأيضاً من أجل جذب المواهب والاحتفاظ بها، وخلال العام الماضى سلطُت أزمة جائحة كوفيد-19 الضوء على الحاجة لإطلاق المبادرات والبرامج الفعالة لتعزيز الصحة والعافية للموظفين، حيث أن شملت تداعيات الأزمة زيادة عدد الموظفين العاملين عن بُعد، وتشير الدراسات التي أجرتها شركة ايتنا انترناشونال مع الموظفين ومدراء أقسام الموارد البشرية في الإمارات، إلى أن هذا التحول في نموذج العمل له تأثير كبير على الصحة البدنية والنفسية للموظفين بجانب تأثيره على الإنتاجية، ولذا يجب على المسؤولين عن استراتيجيات الرعاية الصحية بالشركات فهم وتقييم المتطلبات الجديدة للرعاية الصحية للموظفين وتطبيق الخطط الفعالة على المديين القصير والطويل.

العمل على تخفيف الآثار الصحية طويلة المدى الناتجة عن تغيير نموذج العمل

أشار العديد من الموظفين في مختلف أنحاء الإمارات إلى أن العمل عن بُعد أدى إلى تقليل التنقل والحركة والتواصل مع الزملاء ما يزيد من مخاوفهم من تأثير ذلك على الصحة البدنية والنفسية، وذكر نسبة 44% من الموظفين بالإمارات العاملين عن بُعد المشاركين في الدراسة مخاوفهم من زيادة الوزن، ونسبة 34% القلق من آلام العظام والعضلات والمفاصل، ولذا يجب على الشركات توفير البرامج والمبادرات الصحية خلال العام الجاري التي تعزز النشاط البدنى ورفاهية الموظفين، مثال على ذلك الاستثمار في المعدات المريحة لتوفيرها للموظفين في المكاتب أو العاملين عن بُعد، وكذلك توفير عضوية في النوادي الرياضية والعلاج الطبيعي ووسائل تعزيز الرعاية البدنية الأخرى.

أهمية تعزيز الصحة النفسية

ذكرت العديد من الدراسات التي أجريت خلال العام الماضى تأثير وباء كوفيد-19 على الصحة النفسية للموظفين، على سبيل المثال ذكر المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي أن هناك ارتباطاً قوياً بين الشعور بالوحدة أثناء أزمة الوباء العالمي وزيادة المشاكل النفسية مثل القلق والاكتئاب واضطراب النوم، وأشارت نسبة 77% من الموظفين بالدولة المشاركين في الدراسة اتي أجرتها شركة ايتنا انترناشونال إلى أن المشاكل النفسية منذ بداية الوباء تؤثر بشكل سلبي على الأداء والإنتاجية في العمل، كما أن الأبحاث قد أكدت على الارتباط بين الصحة النفسية والبدنية على سبيل المثال قد يؤدى نقص هرمون أو فيتامين في الجسم إلى تقلب في المزاج، ويمكن أن يكون الشعور بالألم هو نتيجة الشعور بالتوتر والقلق، كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري هم أكثر عرضه لإصابة بالاكتئاب ضعف الأشخاص الغير مصابين، كما أن الذين يعانون الاكتئاب أكثر عرضه بنسبة 60% للإصابه بآلام الظهر خلال حياتهم مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون منه، وبالرغم من توجه الجهات المختصة في الدول إلى تخفيف القيود المفروضة بسبب الوباء العالمي، إلا أن الدراسات تشير إلى أن الشركات تحتاج إلى التعامل مع التأثيرات النفسية الطويلة المدى على الموظفين مثل القلق و اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ولذا هناك ضرورة لوضع الخطط الفعالة لدعم الموظفين على تخطّي هذه التحديات والعودة لنمط الحياة الطبيعي.



دورالحلول التكنولوجية المبتكرة في دعم خدمات الرعاية الصحية

ساهمت أزمة الوباء العالمي في تسليط الضوء على أهمية توفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد بوصفه حل عملي ومناسب للرعاية الصحية خلال هذه الأزمة، ما كان له تأثير كبير على مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حدٍ سواء، وقد أظهرت البيانات الحدثية حول خدمة الرعاية الصحية الافتراضية vHealth التي تقدمها شركة ايتنا انترناشونال زيادة بنسبة 500% في استخدام هذه الخدمة من قبل عملاء الشركة، في الفترة بين مارس وسبتمبر 2020 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة التحول في توجه الأشخاص للحصول على خدمات الرعاية الصحية حيث يتوجه العديد من المرضى حالياً إلى الحصول على الاستشارات الطبية عبر الحلول الرقمية، ما يشير إلى المتطللبات الجديدة للموظفين وقد أظهرت الدراسة التي أجرتها الشركة مؤخراً أن 75% من الموظفين في الإمارات أتفقوا على أهمية دعم الشركات لاحتياجاتهم لإدارة صحتهم البدنية ونسبة 66% إلى صحتهم النفسية بشكل أفضل من خلال التطبيقات والحلول التكنولوجية المتخصصة، بالإضافة إلى ذلك ، يعتقد 75٪ أن الوصول إلى خدمات الصحة البدنية (التي توفرها الشركات) عبر هواتفهم سيساعدهم على إدارة صحتهم البدنية بشكل أفضل ، بينما قال 64٪ الشيء نفسه بالنسبة لخدمات الصحة النفسية، ما يؤكد على أن الحلول التكنولوجية ستلعب دورأ هاماً في تعزيز النهج الجديد لتعزيز الرعاية الصحية للموظفين، وحالياً هو الوقت الأمثل لإعادة تقييم كيف يمكن للتكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات والأجهزة الذكية أن تمكّن الموظفين من إدارة صحتهم الجسدية والنفسية بشكل أفضل.

الاهتمام بتوفير حلول للتأثيرات الصحية الطويلة المدى الناتجة عن الوباء العالمي

أدت المخاوف المتزايدة من الإصابة بالعدوى لفيروس كوفيد-19 من تأخير العديد من الأشخاص للفحوصات الطبية اللازمة لهم مثل الأشعة السينية والتحاليل المتخصصة لحالاتهم، ووفقاً لمقال لمقال نُشر مؤخرًا فإن 60٪ من مرضى السرطان قد قاموا بتأجيل زيارتهم للمستشفيات أثناء الوباء، ولذا يجب مراقبة وتقييم النتائج المترتبة على ذلك حتى يستطيع صانعي القرار في المؤسسات بتوجيه برامج الصحة والعافية الفعالة للموظفين، والتي تمكنهم من الحصول على الاستشارات الطبية حسب الطريقة المناسبة لهم سواء عبر الوسائل الافتراضية أو بزيارة الجهات الصحية، ويمثل ذلك أهمية بالغة لضمان تلبية احتياجات الموظفين من الرعاية الصحية.

دور الشركات في دعم الاحتياجات الصحية المتغيرة للموظفين

يجب على الشركات التوجه لتوفير برامج مساعدة الموظفين EAPs وغيرها من مزايا الرعاية الصحية لدعمهم لتخطى التأثيرات البدنية والنفسية الطويلة المدى لأزمة الوباء العالمي، ويعتبر حالياً توفير الحصول على الاستشارات الطبية البدنية والنفسية عن بُعد من أهم الفوائد التي يحتاجها الموظفين من خدمات الرعاية الصحية.

فضلاً عن ذلك، يشَكل التواصل الفعال مع الموظفين أهمية بالغة في مراحل تصميم برامج رعاية صحية تلبي احتياجاتهم من الرعاية الصحية البدنية والنفسية وتحقيق نتائج إيجابية في صحة وعافية وإنتاجية الموظفين في المستقبل، وهناك تغيير ملحوظ في احتياجات الموظفين من الرعاية الصحية بمختلف أنحاء العالم خلال العام الماضي كما أن العودة إلى نموذج العمل السابق قد يؤدى إلى مزيد من التغيير، لذلك يجب على الشركات وضع الخطط والاستراتيجات الفعالة لتلبية متطلبات هذه المتغيرات الجديدة مع السعى إلى تصميم بيئة عمل تساعد الموظفين على تجنب المشاكل الصحية البدنية والنفسية.