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الأحد 23 مايو 2021 07:30 ص

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السعودية: تعيين وزيرة السياحة السابقة في المكسيك مستشارة في وزارة السياحة

تعيين غلوريا مانزو وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً الرئيسة السابقة للمجلس العالمي للسفر والسياحة مستشارة في وزارة السياحة

السعودية: تعيين وزيرة السياحة السابقة في المكسيك مستشارة في وزارة السياحة

أعلنت وزارة السياحة، عن تعيين غلوريا جيفارا مانزو، وزيرة السياحة في المكسيك سابقاً رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة السابقة، في منصب كبيرة المستشارين بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وبصفتها مستشارة خاصة لوزير السياحة، ستوظّف مانزو خبرتها الممتدة لأكثر من 25 عاماً في قطاع السياحة العام والخاص للإسهام في توطيد التعاون الدولي، وتنمية مهارات الكوادر البشرية، ودعم الخطط السياحية الطموحة والاستثمارات واسعة النطاق التي يجري العمل على تنفيذها في إطار رؤية المملكة 2030.


وأكد وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب في هذا الصدد أن قطاع السياحة في المملكة يشهد طفرة تنموية شاملة منذ إطلاق استراتيجية السياحة الوطنية في سبتمبر 2019، ويسهم بالفعل في دعم النمو وتوليد الوظائف في جميع أنحاء المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 ، كما أشار إلى أن المملكة تتمتع بتراث وطني غني يزخر بآلاف التجارب الفريدة، لافتاً الانتباه إلى أن الخبرة الدولية الواسعة التي اكتسبتها جلوريا خلال رئاستها للمجلس العالمي للسفر والسياحة وتجربتها الناجحة في تنمية قطاع السياحة الناشئ عندما شغلت منصب وزيرة السياحة في المكسيك، ستسهم في تسريع وتيرة الاستثمارات والمشاريع السياحية الضخمة التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة.

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