أزمة تواجه بي بي سي تطيح بمدير بي بي سي السابق من منصبه

وكشفت التحقيقات أن المذيع الشهير مارتن بشير تعمد تزوير وثائق بنكية ليزعم فيها أن العائلة المالكة قامت بتوطيف تحريات للتجسس على الأميرة ديانا بهدف استدارجها لقبول إجراء مقابلة تلفزيونية، وحين قام مصمم غرافيكي بكشف ما طلب منه بشير لتزوير الوثائق، قامت بي بي سي بفصله هو دون أن تتخذ أي اجراء ضد بشير.

وقال الأمير هاري إن والدته لقيت مصرعها بسبب هذه التصرفات من وسائل الإعلام التي دفعتها للعزلة والخوف والارتياب من كل شيء.

وقال جوليان نايت، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم، والتي تدقق في بي بي سي إن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يجب أن يكون لديها "عقل متفتح" بشأن تعويض المبلغين عن الفضائح، مثل مصمم الغرافيك مات ويسلر Matt Wisler، الذي أثار الشكوك بشأن كشوف الحسابات المصرفية المزيفة التي استخدمها بشير للحصول على مقابلة ديانا، لكن تمت معاقبته وإيقاف عمله فيما تابع بشير عمله مجددا.

ودافعت بي بي سي عن إعادة تعيين بشير، قائلة إن المنصب تم شغله بعد اختبارات شخصية تنافسية.

وغادر بشير بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر دون مقابل.

وقال اللورد هول - الذي كان مدير الأخبار عندما استخدم الصحفي مارتن بشير طريقة خادعة للحصول على سبق صحفي عام 1995 - إن استمراره (في منصبه) سيكون "تشتيتا للانتباه".

ووصف التحقيق الأخير التحقيق الداخلي، الذي أجراه اللورد هول في عام 1996 فيما حدث، بأنه "غير فعال على الإطلاق".

وطلب شقيق ديانا، إيرل سبنسر، من شرطة العاصمة البريطانية لندن التحقيق مع بي بي سي، لكن لم يعلق متحدث باسم الشرطة على ما إذا كانت مفوضة شرطة العاصمة، كريسيدا ديك، قد تلقت رسالة من إيرل سبنسر الذي زعم أن أخته كانت ضحية ابتزاز واحتيال.

ووجد التحقيق المستقل الذي أجراه القاضي الكبير السابق، اللورد دايسون، أن بشير كان غير موثوق به وغير أمين، وأن بي بي سي لم تف بمعاييرها العالية عند الإجابة على أسئلة حول المقابلة.

ووجد أيضا أن بشير انتهك قواعد بي بي سي بشكل خطير من خلال تلفيق وثائق مزورة، والتي أظهرها لإيرل سبنسر للحصول على المقابلة.

ومنذ نشر التقرير يوم الخميس الماضي، ألقى الأمير ويليام دوق كامبريدج باللوم على إخفاقات بي بي سي، في تأجيج البارانويا لدى والدته وتردي العلاقة بين والديه. وتحدث الأمير هاري دوق ساسكس أيضًا عن الأذى الذي سببته المقابلة.