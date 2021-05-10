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الأثنين 10 مايو 2021 03:45 م

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السعودية ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة وحجاج الخارج قيد الدراسة

ستنظم المملكة الحج هذا العام وفق شروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا. الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

السعودية ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة وحجاج الخارج قيد الدراسة
السعودية ستنظم الحج هذا العام وفق شروط خاصة وحجاج الخارج قيد الدراسة



انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام من أداء مناسك الحج والعمرة ، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولاً وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة عن عزم المملكة إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج , وذلك وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.
وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

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