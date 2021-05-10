الشارقة: باقات سياحية وترفيهية للزوار خلال عيد الفطر



تخصص هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) لجمهور مختلف وجهاتها السياحية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مجموعة متنوعة من باقات الترفيه والضيافة لتقدم لهم تجارب متنوعة وتمكينهم من قضاء أوقات ممتعة، برفقة عائلاتهم وأصدقائهم وتشمل خصومات على أسعار الغرف والمأكولات في منشآت الضيافة الفاخرة، وورش ترفيهية مجانية للأطفال وبأسعر رمزية للكبار، وعروض بهلوانية وموسيقية، وباقات خاصة لعشاق المغامرات الصحراوية والرحلات على الكثبان الرملية والراغبين باستكشاف أسرار الكنوز الطبيعة.

وحرصاً على الصحة العامة وسلامة الزوار، تؤكد "شروق" أنها تعمل على اتخاذ كافة التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، أثناء تقديم خدماتها للضيوف، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية التي تضمن حماية ورفاهية الزوار والمقيمين والموظفين، وذلك من خلال تعقيم مختلف مرافق الوجهات بشكل يومي وتوفير الماسحات الحرارية والمعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق سياسات التباعد الجسدي.

تجارب خاصة في حافلات "جولة سياحية في الشارقة"

وتتضمن عروض "شروق" لكل من حافلات "جولة سياحية في الشارقة" و"قوارب الشارقة"، شراء تذكرتين لـ "تجربة جولة لمدة يوم واحد" في حافلة "حافلة جولة سياحية في الشارقة" والحصول على تذكرتين لطفلين مجاناً، وشراء تذكرة جولة خاصة بـ "قوارب الشارقة" لمدة 15 دقيقة مقابل 110 دراهم والحصول على 10 دقائق إضافية مجاناً.

وتتيح الهيئة للزوار الذين يرغبون مزيجاً من التجارب مع حافلة "جولة سياحية في الشارقة" شراء تذكرة خاصة لتجربة جولة في أنحاء مدينة الشارقة بالإضافة إلى رحلة من وإلى مدينة خورفكان برسوم تبلغ 120 درهماً للبالغ و100 درهم للطفل، كما تتيح باقة متكاملة من “جولة سياحية في الشارقة" تشمل "تجربة جولة ليوم واحد" إلى جانب رحلة عبر "قوارب الشارقة" لمدة 15 دقيقة، يليها زيارة وجولة في جزيرة النور وبيت الفراشات مقابل 130 درهماً للبالغين و70 درهماً للأطفال.

عروض بهلوانية في واجهة المجاز

وتقدم واجهة المجاز المائية، الوجهة السياحية والترفيهية المتكاملة التي تجذب زوار الإمارة من مختلف الثقافات، مجموعة من الأنشطة والعروض للعائلات من جميع الأعمار وهي، عروض أجنحة النيون بالرسوم المتحركة في 13 مايو، وعرض الطبول بالرسوم المتحركة في 14 مايو، وعروض عجلة البهلوان في 15 مايو، وعروض موكب التجوال في 13 و 14 مايو، تبدأ العروض من الساعة 5:00 مساءً وتستمر إلى الساعة 10:00 مساءً كما توفر “شروق” للزوار فرصة حجز باقة العيد الحصرية التي تتضمن تجربة " قوارب الشارقة " لمدة 30 دقيقة في الواجهة إلى جانب تناول الطعام في مطعم " أوشنا" ضمن الوجهة مقابل 300 درهم لشخصين.

باقة خاصة لبيت الفراشات في جزيرة النور

وتتيح جزيرة النور، الوجهة السياحية الصديقة للبيئة، للزوار تذكرة مخفضة بنسبة 30٪ لبيت الفراشات لكل زائر يشتري تذاكر جولة إرشادية في الجزيرة أو تذاكر دخول الجزيرة مع تذكرة نور كافيه. يمكنكم ايضا الاستفادة من جولة إرشادية ذاتية في الجزيرة مع دخول بيت الفراشات بسعر مخفض 35 درهماً للبالغين و20 درهماً للأطفال.

عازفو طبول على شاطئ خورفكان

وسيكون زوار شاطئ خورفكان، الوجهة الشاطئية متكاملة الخدمات، على موعد مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية في 13 و 14 مايو بين الساعة 6:00 و10:00 مساءً، من خلال مجموعة "درمرز واكرز" والتي تتضمن مجموعة من عازفي الطبول المهرة الذين يؤدون مهارات ونغمات فريدة من نوعها. ، إلى جانب استمتاع الزوار بالخيارات المتعددة من المطاعم في شاطئ خورفكان.

أنشطة رغوية للأطفال في حدائق المنتزه

وستعيد "شروق" افتتاح حدائق المنتزه، أحدث الوجهات الترفيهية في الشارقة، خلال العيد، حيث ستقدم مملكة اللؤلؤ في اليوم الأول من العيد أنشطة جديدة مليئة بالمرح والفعاليات ترحب من خلالها بالضيوف والزوار والسائحين مرة أخرى في مدينة الملاهي المائية، وذلك بعد أن عدلت أسعار التذاكر لتصبح 150 درهماً للكبار و 120 درهماً لليافعين ومجاناً للأطفال أقل من 80 سم، وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك عروض خاصة وفناني الأداء خلال أيام العيد الثلاثة في الساعة 6 مساء و 7.30 مساءً و9 مساءً، كما ستستضيف حدائق المنتزه سلسلة من الأنشطة الرغوية للأطفال والعائلات بين الساعة 3 و 7 مساءً يوميًا.

أجواء ممتعة للعائلة بأكملها في القصباء

وفي القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية الأبرز في الإمارة، تقدم "شروق" باقة متكاملة خلال العيد من خلال حجز "جولات العبرات بالشارقة" لمدة 30 دقيقة في الوجهة إلى جانب وجبة خاصة في مطعم شبابيك مقابل 300 درهم لشخصين، كما تقدم خصم 50٪ في ركن المرح للأطفال بينما يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات في الوجهة.

ورش للمستكشفين الصغار في مليحة

توفر مليحة للسياحة البيئية والأثرية خلال إجازة العيد ورش عمل مليئة بالمرح والمغامرة للمستكشفين الصغار يمكن دخول الأطفال أقل من 5 سنوات إليها مجاناً والبالغين برسوم رمزية، وأيضاً يمكن الدخول لطفل واحد بعمر 12 سنة مجاناً عند شراء تذاكر للبالغين. والورش هي: "الأحفوري المرح"، و"النباتات والحيوانات"، و"التاريخ"، و"معسكر الفضاء". تبدأ الأسعار من 150 درهمً لكل شخص بالغ.

كما تتيح الوجهة باقة خاصة لتجارب المغامرات من خلال شراء تذكرتين والحصول على تذكرة مجاناً على باقات المغامرات حيث تبدأ الأسعار من 330 درهم، و220 درهم لتذكرتين على الباقات الصحراوية، بما فيها باقة "استراحة غروب الشمس" مع تقديم خصم 50٪ على باقات المغامرات دراجات الكثبان الرملية. تبدأ الأسعار من 115 درهمً. بالإضافة إلى تقديم خصم 30٪ على جميع تذاكر تجربة ركوب.

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عروض خاصة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي

ويقدم "فندق ذا تشيدي البيت، الشارقة"، أول فندق تراثي من فئة 5 نجوم في الشارقة والذي تديره شركة "جي إتش إم" العالمية عروضاً خاصة لسكان دول مجلس التعاون الخليجي، تضمن خصم يصل إلى 20٪ على أفضل سعر متاح، وتقديم وجبة إفطار يومية في المطعم، وخصم 10٪ على قائمة الطعام الانتقائية، وسرير إضافي مجاني لكل غرفة للأطفال دون سن 12 عاماً، و4 تذاكر مجانية لكل غرفة أو لكل إقامة في الفندق إلى مركز مليحة الآثار أو جزيرة النور أو "حافلة جولات سياحية في الشارقة" أو حدائق المنتزه، كما يوفر الفندق أسعاراً خاصة للأطعمة والمشروبات.

باقات مجموعة الشارقة للضيافة

تبلغ قيمة باقة "نزل الرفراف من مسك" 2400 درهم متضمنة "خيمة بغرفة نوم واحدة ووجبات فطور وغذاء او عشاء لشخصين"، وفي نزل "الفاية من مسك" يستطيع الزائر حجز النزل بالكامل بقيمة 5500 درهم، بينما في "واحة البداير من مسك" هناك باقة بقيمة 450درهم تتضمن "غرفة ديلوكس، وباقة بقيمة 2200 درهم تتضمن "خيمة بغرفة نوم واحدة ووجبات فطور أو عشاء لشخصين". تطبق الاسعار من 11 - 15 مايو.

كما توفر جميع النزل عروض على العشاء و "وجبة برانش العيد" بسعر220 درهم لكل شخص متضمنة عروضاً خاصة بالإضافة إلى عروض موسيقية وأنشطة للأطفال. خصم 50٪ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 سنة. تخضع جميع الأسعار المذكورة أعلاه لرسوم الخدمة و5٪ ضريبة القيمة المضافة. تطبق الاسعار من 13-14 مايو .