السعودية: الإيرادات غير النفطية ترتفع 39%

وفيما يتعلق بحجم الإيرادات أظهرت بيانات وزارة المالية أن حجم الإيرادات غير النفطية سجل قفزة ملموسة بنسبة 39 في المائة للثلاثة الأشهر الأولى مقابل الربع الأول العام الماضي لتبلغ 88.1 مليار ريال (23 مليار دولار)، مقارنة بـ63.3 مليار ريال (17 مليار دولار) الفترة ذاتها العام المنصرم.



وكان المؤشر العالمي (آي إتش إس) أصدر بيانات تشير على أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي سجل أعلى نمو توظيف لأول مرة منذ 5 شهور، محققاً قفزة شهرية لم يحققها منذ فبراير (شباط) 2019. كما أظهر المؤشر تحسن نشاط الأعمال في السعودية بأسرع وتيرة له في 3 أشهر.

وفي تفاصيل الميزانية السعودية أوضحت وزارة المالية في بيانها أن الناتج الفعلي لأداء الميزانية للربع الأول من العام الحالي سجل حجم مصروفات بقيمة 212 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل إيرادات قوامها 204.7 مليار ريال (55 مليار دولار). وذكر البيان أن الرياض حققت نموا في إجمالي الإيرادات (النفطية وغير النفطية) بنسبة 7 في المائة. وعلى الرغم من تراجع العوائد النفطية بنسبة 9 في المائة، إلا أن الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حققت حضورا لافتا بارتفاعها 39 في المائة، بقيمة بلغت 88.1 مليار ريال (23 مليار دولار)، مقابل 63.3 مليار ريال (17 مليار دولار) لذات الفترة من العام الماضي.

وبينت الوزارة أمس أن حجم العجز المسجل في الميزانية بلغ 7.4 مليار ريال (ملياري دولار)، لكنها أوضحت أنه سيتم تمويل العجز عبر الدين العام. وبحسب بيان وزارة المالية تخطى إجمالي الدين العام 901 مليار ريال (240 مليار دولار)، منها 513 مليار ريال حصة الدين الداخلي.

أما يتعلق حجم الصرف فأشار البيان إلى أن الحكومة السعودية رفعت الصرف للربع الأول من عام 2021؛ لبعض المسارات الحيوية أهمها بندر الإعانات بنسبة 56 في المائة بقيمة إجمالية 5.4 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال للربع المماثل من 2020، وفي السلع والخدمات رُفع حجم الإنفاق إلى 2 في المائة إلى 27.6 مليار ريال مقارنة بالربع ذاته من العام المنصرم.

يُذكر أن وزارة المالية السعودية رحبت بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع السعودية لعام 2021، التي جرت خلال أبريل (نيسان) الماضي. وتضمن تقرير صندوق النقد الدولي اشادة بالإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الرياض مشيرا إلى أنها حققت نتائج إيجابية. كما توقع صندوق النقد استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وأكد التقرير نجاح الحكومة السعودية في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة «كورونا»، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيداً بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة «كورونا» المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص. في المقابل قال البنك ان تلك الجهود المالية دُعمت بجهود صحية من خلال التميز والتقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

وشدد البيان على تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات «رؤية 2030» الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، مع توسع عمليات التحول الرقمي في الخدمات المالية، مدعمو بسياسات مالية رصينة توفر الأمان والمرونة في نفس الوقت فيما يتعلق التنقلات الوظيفية.