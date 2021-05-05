أسعار الذهب تصعد مع تعزز الإقبال بدعم نزول الدولار





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1781.13 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0442 بتوقيت جرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1781.50 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت "تدعمت أسعار الذهب بنزول الدولار على نطاق أوسع بعد موجة البيع القوية الليلة الماضية.

"ستكون هناك منطقة مقاومة قوية منطقية بين 1800 دولار و1810 دولارات، وإذا حدث وبلغت الأسعار هذا المستوى، قد تجد بعض المشترين على الجانب الأخر من ذلك".

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى بعد صعوده لذروة نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 3000.46 دولار للأوقية بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في الجلسة السابقة بدعم من مخاوف من نقص إمدادات المعدن.

واستقرت الفضة عند 26.52 دولار، بينما هبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1236.04 دولار، ليزداد بعدا عن ذروة أكثر من شهرين التي لامسها أمس.