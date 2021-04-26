وكالة حجوزات السفر عمرة مي تحول تجربة السفر رقميا للملايين من الحجاج والمعتمرين

أعلنت شركة "عمرة مي" – وكالة حجوزات السفر عبر الإنترنت لتقديم باقات العمرة لقطاعي الأعمال والأفراد – عن نجاحها في إتمام عملية التحوّل الرقمي لتجربة السفر المتعلقة بحجوزات مناسك العمرة لملايين المسلمين، وذلك بالاستفادة من الحلول التقنية الفورية التي توفرها سيلزفورس، الشركة الرائدة في مجال حلول إدارة علاقات العملاء.

وانسجاما مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومبادرة الحج الذكي تحت إشراف حكومة المملكة، يتوقع أن تحقّق المملكة رقما قياسيا في أعداد الحجاج مع توقّع وصول قرابة 30 مليون حاج بحلول العام 2030.

ودعما لجهود الابتكار في تنظيم مناسك الحج، برزت شركة "عمرة مي" – إحدى شركات مجموعة ترافيزي" منذ العام 2017 كإحدى أهم وكالات السفر عبر الإنترنت والرائدة في تقديم باقات الحجوزات لقطاعي الأعمال والأفراد. وتتضمن العمرة بعض الشعائر المشتركة مع فريضة الحج، إلا أن المدة الزمنية اللازمة لإتمام مناسك العمرة أقصر، كما يمكن القيام بها في أي وقت من العام.

وتعتمد علميات إدارة الحجوزات لملايين المعتمرين من أكثر من 40 دولة حول العالم على العديد من نقاط الاتصال، وشركاء الطرف الثالث للبيع. ولهذا، كانت حاجة "عمرة مي" كبيرة لفرق خدمة بقدرات استجابة عالية، ووصول سريع إلى المعلومات، وذلك عبر تجربة سفر مُوحّدة عبر مختلف أقسام الشركة.

وفي مرحلة ما قبل الجائحة، كانت حجوزات "عمرة مي" تصل إلى قرابة 7 ملايين حجز شهريا، وقد ساعدتها حلول شركة سيلزفورس في رفع حصتها السوقية من 25 إلى 80 بالمائة في غضون أشهر فقط. في الوقت ذاته، سجلت معدّلات رضا عملاء "عمرة مي" مستوى قياسيا بلغ 90 بالمائة.

وقال بشير عمران، رئيس قسم النمو لدى مجموعة "هوليداي مي":" استعدادا لهذا النمو الكبير المنتظر لأعداد الحجّاج، كان لزاما على "عمرة مي" أن تعمد إلى استبدال أية إجراءات يدوية واعتماد المزيد من الأتمتة بحثا عن خيارات أكثر ذكاء لإنجاز الأعمال. ومع حلول سيلزفورس، يمكننا مساعدة المزيد من وكالات السفر في إدارة حجوزات السفر والإقامة لعملائهم الراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة إلى مكة المكرمة".

وباتت "عمرة مي" تمتلك القدرة على متابعة مختلف متطلبات رحلات العملاء وذلك بفضل مبادراتها للتحوّل الرقمي اعتمادا على حلول سيلزفورس، وبالتعاون مع شركة "سمارت ديجيتال للاستشارات" - شريك قنوات التوزيع لديها.

ونجحت "عمرة مي" في تبسيط إجراءات الحجوزات عبر دمج العمليات المشتركة وزيادة الكفاءة، وباتت تعتمد اليوم على لوحة تحكّم موحّدة توفّر الدعم على مدار الساعة لخدمات العملاء. فعلى سبيل المثال، فإن إعداد التقارير كانت عملية تستغرق عدة ساعات لجمع البيانات وتحليلها، في حين أنها باتت متاحة فوريا الآن ودون عناء يذكر.

يضيف بشير عمران:" لقد أسهمت ظروف الجائحة في تسريع عمليات التحوّل الرقمي لدى مختلف الأطراف، إلا أن حلول سيلزفورس أتاحت لشركة "عمرة مي" ضمّ أعضاء جدد لفريق العمل عن بُعد. فواجهات الحلول سهلة الاستخدام تعني أن الموظفين لن يحتاجوا أكثر من الحدّ الأدنى من التدريب اللازم للبدء في استخدام منصات العمل هذه".

وقد اعتمدت "عمرة مي" باقة حلول من شركة سيلزفورس تضم سحابة حوسبة المبيعات، وسحابة حوسبة الخدمات، وحلول Pardot لأتمتة التسويق التجاري B2B، وأداة Tableau لتقارير عرض البيانات. كما أن تطبيقات AppExchange تعمل على دمج مزايا المحادثة الفورية عبر الهاتف أو الدردشة. ومن خلال ميزة "سجل سلة التسوّق"، بإمكان فريق المبيعات لدى الشركة متابعة هذه الفرص الممكنة لإتمام هذه العمليات.

وقال تيري نيكولت، نائب الرئيس لدى شركة سيلزفورس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد أحسنت شركة "عمرة مي" الجمع ما بين تحسين الإجراءات والحفاظ على الشعائر لملايين المسلمين حول العالم، وذلك لدى إتمامها عمليات التحوّل الرقمي. بدورنا، نسعى في سيلزفورس إلى تمكين "عمرة مي" من توفير تجربة عالمية وسلسلة لعملائهم، إضافة إلى تزويدها بمصدر موحّد وموثوق للبيانات المتاحة لإعداد التقارير الفورية".

ومن خلال المرحلة التالية لمبادرة التحوّل الرقمي لأعمالها، تتطلع شركة "عمرة مي" إلى إضافة أداة Datorama لإدارة مهام التسويق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وأداة Einstein لتوظيف الذكاء الاصطناعي في التسويق، وأداة Social Studio للتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي.