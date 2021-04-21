إطلاق أول سيارة ذكية بتقنيات هواوي وعلامة تجارية مشتركة

أطلقت أمس ضمن فعالية ضخمة أقيمت في شنغهاي، أول سيارة تتضمن حلول هواوي للسيارات الذكية. وتعتبر ARCFOX Alpha-S HI أول سيارة يتم إنتاجها بكميات كبيرة وتتميز بكونها ذاتية القيادة على الطرق الحضرية، ويتم اعتبارها معياراً عالمياً جديداً للقيادة الذاتية. وهواوي هي المزود لمكونات السيارة الذكية الجديدة والمتطورة، وتعمل بشكل وثيق مع عدد من مصنعي المعدات الأصلية للسيارات عبر نموذج HI (Huawei Inside) لبناء السيارات الذكية عالية الجودة. ويوفر هذا الطراز لمصنعي المعدات الأصلية بنية رقمية جديدة كلياً للمركبات الذكية، وأكثر من 30 مكوناً ذكياً، وخمسة أنظمة ذكية وهي القيادة الذكية، والقمرة الذكية، وmPower، والاتصال الذكي، والسحابة الالكترونية للسيارة الذكية.



سيارة ARCFOX Alpha-S HI الجديدة أول سيارة كهربائية ذكية متميزة تحمل Huawei Inside ضمن علامتها التجارية المشتركة. ومن خلال الشراكات التي أبرمتها هواوي مع شركات السيارات الذكية، وعدت الشركة بتسخير خبرتها التي تزيد عن 30 عاماً في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة مصنعي المعدات الأصلية على بناء سيارات ذكية أفضل وتطوير صناعة السيارات في الصين خاصة في مجالات الذكاء والقيادة الذاتية.

وستتمكن السيارة من التعرف على مجموعة كاملة من العناصر على الطريق وتحليلها، بما في ذلك إشارات المرور وحركة المرور القادمة. ومن هناك، يمكن للسيارة أن تتعامل بدون تعليمات مع أي موقف كالتحرك بشكل مستقيم، والانعطاف، والتوقف للمشاة أو لأشياء أخرى، والدخول والخروج من المنحدرات والانعطافات غير المحمية.

وتجري شركة هواوي أبحاثاً حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي منذ ما يقرب من عشر سنوات، وقد بدأت بتطوير نظم القيادة الذاتية الحالية قبل خمس سنوات. وتوصلت الشركة بعد عقد من الأبحاث إلى إنتاج ثلاثة تقنيات مثالية لنظام القيادة الذاتية وهي الخوارزميات الشاملة الفائقة، وبحيرة البيانات الفائقة، وأجهزة للحوسبة الفائقة والاستشعار.

وسيتم تزويد أي سيارة جديدة مُلصقة بشعار Huawei Inside بأفضل نظام للقيادة الذاتية وجميع حلول السيارات الذكية من هواوي، مما يوفر تجربة ذكية وممتعة وموثوقة.

ومن المتوقع أن تتجاوز استثمارات هواوي في البحث والتطوير الخاص بمكونات السيارات الذكية ذاتية القيادة عتبة الـ1 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وقد صرحت الشركة بأنها ستزيد من الاستثمارات في مكونات السيارات الذكية، وخاصة برامج القيادة الذاتية، لمساعدة الشركات المصنعة للسيارات على صنع سيارات أكثر اتصالاً وذكاءً وأكثر اعتماداً على الطاقة الكهربائية.