مجموعة ديفمارك توقع عقد بيع وتسويق حصري لإطلاق مشروع برج بالم فيو



تقع الشقق المفروشة بالكامل في أسفل جذع نخلة جميرا دبي مباشرةً، مع إطلالة مميزة 180 درجة على جزيرة بلوواترز ونخلة جميرا وبرج العرب، وتقع في الطوابق من 17 إلى 43 من البرج مع غرف فندق وأجنحة أفاني التي تشغل الطوابق السفلية.

وبهذه المناسبة، قال شون ماكولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك: "إن أحد أهم الأسباب التي دفعت نحو تعييننا كمستشار متخصص بشكل حصري لهذا المشروع، هو كفاءة وجودة استشاراتنا الإستراتيجية، التي أضافت قيمة كبيرة إلى عرض السوق للمشروع.، فلقد توصلنا إلى أن أحدث الاتجاهات العالمية تشير إلى أن السكان قد أصبحوا الآن أكثر وعياً من الناحية المكانية والبيئية بعد مرحلة الإغلاق التي تسببت بها انتشار جائحة كوفيد-19.



وأضاف ماكولي قائلاً: "إلى جانب تقديم المشورة بشأن تحديد مواقع المشاريع والتسعير والمرافق ووسائل الراحة فقد أردنا أيضاً إنشاء مفهوم خاص وعصري مناسب للعيش والعمل والاسترخاء بآنٍ واحد، والذي من شأنه أن يعمل بشكل جيد في الداخل والخارج على حد سواء".

بالإضافة إلى جميع مرافق الفندق، فقد قامت مجموعة ديفمارك بإنشاء نادي حصري خاص بسكان البرج، والذي سيضم حمامات سباحة خاصة وتوفير خدمة تناول الطعام في الغرفة، كما ستشمل المرافق الأخرى: منطقة ألعاب داخلية للأطفال ومركزًا صحيًا ومنتجعًا صحيًا وصالة رياضية مجهزة بالكامل واستوديو للرقص وجهاز محاكاة لرياضة الجولف وصالة ومكتبة ومركزًا للأعمال مع مساحات عمل مخصصة وخدمات التدبير المنزلي بالإضافة إلى مكتب استقبال خاص من فئة الخمس نجوم.

وأردف ماكولي قائلاً: " يتيح النادي أيضاً للسكان المقيمين ميزة الدخول إلى العديد من النوادي الشاطئية في جميع أنحاء دبي، فلقد قمنا بإعداد هذا العرض الحصري للمقيمين والذي لاقى شعبية كبيرة لدى المستثمرين".

واختتم ماكولي حديثه بالقول: "في الواقع فقد قمنا الآن ببيع كامل تخصيصنا الأولي لوحدات ما قبل الإطلاق من خلال سلسلة من أحداث الوسطاء الخاصة قبل الإطلاق مؤخرًا، ولذلك سنقوم الآن بإطلاق المزيد من الوحدات الجاهزة لإطلاقنا الرسمي القادم".

هذا وتأتي كامل شقق البرج مزودة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف من أجل الاستفادة الكاملة من الإطلالات الساحرة على نخلة جميرا ودبي مارينا، فضلاً عن الأثاث المخصص والتجهيزات والأثاث الفاخر والعالي الجودة وأجهزة ومعدات علامة بوش البيضاء بالإضافة إلى الأجهزة ذات العلامات التجارية الكبرى الأخرى.

وستتاح الفرصة أمام المستثمرين الآن للاختيار ما بين الوحدات السكنية المؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم بأسعار تبدأ من 1،950،000 درهم إماراتي.

وفي هذا الإطار، قال ريتشارد أيبار، المدير العام لمجموعة ديفمارك: "يعد هذا تطور عالي الجودة في موقع رائع وبسعر تنافسي، وبالتالي فهو مرغوب فيه كثيرًا ويجذب الكثير من الاهتمام من قبل الوسطاء العقاريين والمجتمع الاستثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما لمسناه على أرض الواقع بالفعل.

وأضاف أيبار قائلاً: "من المزايا الرئيسية الأخرى للمستثمرين المحتملين بأن مشروع برج بالم فيو قد تم بناؤه بالفعل وجاهز للانتقال إليه، لذلك فليس هناك أي داعي للقلق بشأن مواعيد الانتهاء أو جودة التجهيزات الداخلية والأثاث".

وأردف أيبار قائلاً: "هناك أيضًا خطة سداد مرنة مدتها خمس سنوات بعد التسليم، ولهذا فإذا رغب المستثمرون في شراء الوحدات السكنية في هذا المشروع فيمكنهم تأجير شققهم على الفور، مما يضمن متوسط عائد متوقع بنسبة 10٪ صافي من رسوم الخدمة على مدى السنوات الخمس المقبلة".

كما يمكن للمستثمرين أيضًا اختيار السماح لشركة فنادق أفاني، والتي تعد جزءًا من مجموعة الفنادق الدولية الشهيرة "فنادق ماينور" Minor Hotels والتي تتخذ من تايلاند مقراً لها بإدارة ممتلكاتهم، حيث يتم تضمين الشقة ببساطة مع عدد غرف الفنادق المتاحة للبيع وعرضها بأسعار السوق لأي ضيوف محتملين.

تتكون مجموعة ديفمارك من وحدات متخصصة تشمل كلاً من: الاستشارات العقارية ومبيعات وتسويق المشاريع والاستثمار وحلول تكنولوجيا العقارات الفريدة من نوعها في السوق، وقد تم تصميم نظامها البيئي لإنشاء حلول مصممة خصيصًا عبر جميع مراحل سلسلة قيمة المشروع العقاري لتزويد المطورين بالاستراتيجية والإبداع والرؤية المناسبة التي يحتاجها كل مشروع لتحقيق النجاح.