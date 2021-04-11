تاتا للاتصالات وبدالة إنترنت البحرين تتعاونان لتمكين الجيل الجديد من شبكة OTN في مملكة البحرين

تم تجهيز نظام الكابلات TGN-Gulf بوحدة النقل الضوئية OTU-4 وهي تقنية ضوئية من الجيل الجديد، توفر للعملاء بنية تحتية قوية ومتسقة وقابلة لإدارة نقل البيانات مع القدرة على التوسع لأكثر من 100 جيجابت في الثانية. وأكد الطرفين على قيمة وأهمية التعاون لما فيه من إيجابيّات ستنعكس على أجندات التحول الرقمي بالإيجاب في منطقة الشرق الأوسط.

ستستفيد تاتا للاتصالات بهدف توسيع نظام كابلات TGN-Gulf إلى مركز المناطق التجارية في الشرق الأوسط، من شراكتها القوية مع شركات الاتصالات الرائدة في جميع أنحاء المنطقة مثل عُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وسيوفر ذلك لشركات الشرق الأوسط ولا سيما شركات المحتوى التقني والبث التلفزيوني والألعاب الإلكترونية والوكالات الحكومية والمتخصصين في مجال التوسع التقني، الذين يوسعون نطاق وصولهم في المنطقة، قدرة الوصول إلى العالم. ويصل نظام الكابلات بين دول الشرق الأوسط بسلاسة ويوفر اتصالاً مباشراً إلى أوروبا والهند وما بعدها إلى العالم. وتم دمجه على وجه التحديد في الهند بشبكة الاتصال الضوئية شديدة الاختراق والتي تغطي أكثر من 2000 مدينة وأكثر من 25 منطقة تجارية.



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